Prošle su 24 godine otkako je ubijena Marijana Jerković u Splitu, a njen ubica do danas nije pronađen.

Tog januara 2002. godine, u 9 sati i 51 minut, pronašli su je mrtvu, verovatno zaklanu, u preduzeću "M kontakt trade", na adresi Mažuranićevo šetalište 7. Imala je tek 24 godine. U Split je stigla kako bi se školovala i paralelno radila kao sekretarica u pomenutom preduzeću. Radila je četiri godine, bila uzorna i ambiciozna radnica u potrazi za boljim životom u Splitu.

Foto: Printscreen/Facebook

Njen verenik bio je među prvima koji su privedeni na ispitivanje u policijsku stanicu, ali je ubrzo pušten jer je policajcima odmah bilo jasno da drže "pogrešnog čoveka". Slučaj njenog monstruoznog ubistva duboko je urezan u kolektivno pamćenje Splićana, a o njenom ubici ne zna se gotovo ništa, bar ne javno, osim činjenice da je bio levoruk i da je Marijana ubicu verovatno poznavala.

Marijanu je narednog dana mrtvu pronašao kolega. Na drugom spratu zgrade, u velikoj prostoriji preduzeća, Marijana je ležala na grudima u lokvi krvi, a kada su je okrenuli na leđa, videli su da joj je grkljan potpuno prerezan. Kako će utvrditi uviđaj, ubica ju je prvo udario u jagodičnu kost, potom davio, te joj na kraju presudio skalpelom, i to toliko agresivno da je gotovo bila obezglavljena. Teško je shvatiti da takva osoba još uvek potencijalno hoda među nama, i to gotovo četvrt veka.

Foto: Youtube/Printscreen/Infopix

Policija na mestu događaja nije pronašla forenzičke tragove ubice, a istraga slučaja često je u javnosti, s punim pravom, kritikovana zbog nestručnosti. Samo mesto zločina, nakon dolaska policije, nije bilo obezbeđeno niti je kasnije propisno zapečaćeno, piše Slobodna Dalmacija.

Na mesto zločina praktično je mogao da dođe ko god je želeo. Treba dodati i da je oružje pronađeno tek deset dana kasnije, i to na samom mestu zločina, u čajnoj kuhinji…

Na mestu zločina zatečene su i razbacane stvari- ručni sat, narukvica i mobilni telefon, kao dokaz da je mlada devojka pružala otpor počiniocu.

Sve je tada ukazivalo na to da je Marijana ubijena u ranim večernjim satima, a komšije nisu čule apsolutno ništa. Bizarna je i činjenica da je Opštinski sud u Trogiru u januaru 2003. godine primio predlog za izvršenje u iznosu od 1.858,47 kuna na ime Marijane Jerković zbog neplaćenih računa, pa ostaje nerazjašnjeno ko se koristio Marijaninim mobilnim telefonom nakon njene smrti, s obzirom na to da je trebalo da bude izuzet sa mesta zločina.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Nakon upitno sprovedene istrage, policija je na razne načine pokušavala da utvrdi ko je Marijanin ubica. Godine 2014. ponuđena je nagrada od 100.000 kuna (oko 13.273 evra)za informaciju koja će rezultirati ili doprineti otkrivanju i hapšenju počinioca ovog krivičnog dela.