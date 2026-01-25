Slušaj vest

Danas, oko 15 sati u mestu Uštica u Hrvatskoj, u reci Savi, ronioci ATJ Lučko pronašli su beživotno telo žene.

Ronioci su osim tela pronašli i automobil, saopštila je Policijska uprava Sisak-Moslava. Mesto na kom je otkriveno telo žene nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u sastavu opštine Jasenovac.

U toku je policijska istraga i dalji rad kako bi se utvrdili detalji smrti nesrećne žene i sve okolnosti ovog događaja, dodali su u sisačkoj Poliicjskoj upravi.

(Kurir.rs/Index)

