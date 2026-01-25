NE ZNA SE UZROK

NE ZNA SE UZROK

Danas, oko 15 sati u mestu Uštica u Hrvatskoj, u reci Savi, ronioci ATJ Lučko pronašli su beživotno telo žene.

Ronioci su osim tela pronašli i automobil, saopštila je Policijska uprava Sisak-Moslava. Mesto na kom je otkriveno telo žene nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u sastavu opštine Jasenovac.