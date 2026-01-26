Slušaj vest

U Opštinskom državnom tužilaštvu u Osijeku ispitan je 41-godišnji državljanin Hrvatske zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznude, nakon što je zaprimljena krivična prijava Policijske uprave Osječko-baranjske, saopštilo je Državno tužilaštvo,

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u periodu od juna 2025. do 21. januara 2026. godine na području Osijeka od dvojice oštećenih (rođenih 1985. i 1989. godine) tražio isplatu različitih novčanih iznosa na ime nepostojećeg duga.

Sumnja se da im je u više navrata pretio da će ih fizički napasti, teško povrediti, oduzeti im imovinu, kao i da će im prouzrokovati probleme na poslu, naglašavajući da zna gde žive članovi njihovih porodica.

U strahu za sopstveni život i bezbednost svojih porodica, oštećeni su mu predali ukupno 52.500 evra.