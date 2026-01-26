Slušaj vest

U Opštinskom državnom tužilaštvu u Osijeku ispitan je 41-godišnji državljanin Hrvatske zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznude, nakon što je zaprimljena krivična prijava Policijske uprave Osječko-baranjske, saopštilo je Državno tužilaštvo,

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u periodu od juna 2025. do 21. januara 2026. godine na području Osijeka od dvojice oštećenih (rođenih 1985. i 1989. godine) tražio isplatu različitih novčanih iznosa na ime nepostojećeg duga.

Sumnja se da im je u više navrata pretio da će ih fizički napasti, teško povrediti, oduzeti im imovinu, kao i da će im prouzrokovati probleme na poslu, naglašavajući da zna gde žive članovi njihovih porodica.

U strahu za sopstveni život i bezbednost svojih porodica, oštećeni su mu predali ukupno 52.500 evra.

Opštinsko državno tužilaštvo u Osijeku predložilo je sudiji za istragu Županijskog suda u Osijeku da se protiv osumnjičenog odredi istražni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Sudija za istragu prihvatio je predlog i osumnjičenom odredio istražni pritvor.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatskaPRONAĐENO ŽENSKO TELO U SAVI! Pored unesrećene osobe, pronašli i automobil u vodi
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaMARIJANU JERKOVIĆ NAŠLI ZAKLANU NA RADNOM MESTU, JEDNA STVAR NIKAD NIJE REŠENA: Policija ponudila nagradu od 13.000 evra, o ubici se znaju SAMO OVE 2 STVARI
shutterstock_2556270683 copy.jpg
HrvatskaOPSADNO STANJE U ZAGREBU! Policija ispred stana saborske poslanice da je zaštiti od USTAŠA! Sa krova zgrade polivali ekstremiste vodom! (VIDEO)
hrvatska policija
HrvatskaZBOG TRAMPOVOG POZIVA SEVAJU VARNICE IZMEĐU MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA: Predsednik Hrvatske ga poziva na razgovor - "To bi bilo PROTIVNO USTAVU..."
shutterstock-1056513590-copy.jpg