OSIJEČANIN UHVAĆEN ZBOG IZNUDE: Pretio dvojici muškaraca, oteo im ogromnu sumu novca!
U Opštinskom državnom tužilaštvu u Osijeku ispitan je 41-godišnji državljanin Hrvatske zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznude, nakon što je zaprimljena krivična prijava Policijske uprave Osječko-baranjske, saopštilo je Državno tužilaštvo,
Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u periodu od juna 2025. do 21. januara 2026. godine na području Osijeka od dvojice oštećenih (rođenih 1985. i 1989. godine) tražio isplatu različitih novčanih iznosa na ime nepostojećeg duga.
Sumnja se da im je u više navrata pretio da će ih fizički napasti, teško povrediti, oduzeti im imovinu, kao i da će im prouzrokovati probleme na poslu, naglašavajući da zna gde žive članovi njihovih porodica.
U strahu za sopstveni život i bezbednost svojih porodica, oštećeni su mu predali ukupno 52.500 evra.
Opštinsko državno tužilaštvo u Osijeku predložilo je sudiji za istragu Županijskog suda u Osijeku da se protiv osumnjičenog odredi istražni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Sudija za istragu prihvatio je predlog i osumnjičenom odredio istražni pritvor.
(Kurir.rs/Index)