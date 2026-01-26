Slušaj vest

Članovi porodice su nedavno objavili da su deca, Lendon Hol (11), Levi Parker (8), Hejzel Rej (7) i Džejkob Kurt Brejdi (3), nakon što je njihova majka objavila niz apokaliptičnih poruka na društvenim mrežama, konačno pronađena u Hrvatskoj.

Policija nije imala mnogo detalja o slučaju, osim da su nestala deca viđena na nadzornim kamerama na aerodromu u Solt Lejk Sitiju kako se ukrcavaju u avion za Evropu.

Nakon toga, tačna lokacija dece je nedeljama bila nepoznata. Porodica je, u međuvremenu, pokrenula GoFundMe stranicu, gde je nedavno objavila da su deca pronađena.

- Deca se nalaze u državnom sirotištu u Hrvatskoj. Nalazimo se u zemlji i pokušavamo da ih izvučemo. Ovaj deo Hrvatske je najskuplje mesto za letenje i boravak van svih mogućih lokacija koje smo imali na radaru - navodi se u objavi.

Trenutno nema dodatnih detalja o tome kako su pronađeni ili zašto su u sirotištu. Lokacija njihove majke, Elešije Sejmur, takođe nije pomenuta. Članovi porodice pokušavaju da prikupe dodatna sredstva kako bi angažovali advokate i prevodioce koji će im pomoći da se snađu u hrvatskom pravnom sistemu i povrate starateljstvo nad decom.

Početkom januara, Kendal Sejmur, otac troje dece, rekao je da je saznao da su nestali kada ga je dadilja pozvala.

- Paničila je i samo je rekla: "Keni, mislim da su ti deca nestala." U početku sam mislio da je samo, znate, malo paranoična, ali što je više pričala, to mi je postajalo jasnije koliko je situacija ozbiljna - rekao je otac.

Kontaktirao je policiju Vest Džordana, kao i članove porodice i prijatelje svoje bivše supruge. Deca se nikada nisu pojavila u vrtiću, a njegova bivša žena se nikada nije vratila na posao.

Prema GoFundMe stranici, Elešia Sejmur je navodno ostavila dve poruke kod kuće, uključujući "ludu poruku od Boga" u kojoj je najavila da će "biti u Italiji do Božića", kao i listu obaveza koja je uključivala bacanje telefona i kupovinu mobilnog telefona za jednokratnu upotrebu.

Izjave njenog bivšeg muža, kao i njene objave na društvenim mrežama, sugerišu da je verovala da je apokalipsa neizbežna.

- Kada smo bili u braku, ništa slično se nije dešavalo. Oboje smo odgajani kao mormoni, ali nismo verovali u kraj sveta ili da će Solt Lejk Siti posebno biti uništen - rekao je njen bivši muž.

Elešija Sejmur je kasnije optužena po četiri tačke optužnice. FBI takođe istražuje nestanak, zajedno sa policijom Vest Džordana.