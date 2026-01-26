Slušaj vest

Hrvatski USKOKje odbacio krivičnu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o., putem punomoćnika, podnelo protiv Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba, i Sretana Šarića, direktora Podružnice Arena Zagreb trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela zloupotrebe položaja i ovlašćenja.

Prijava zbog neodobravanja zakupa Arene Zagreb

Prijava je podneta jer im nije odobren zahtev za podzakup dvorane Arena Zagreb radi održavanja koncerta Marka Perkovića Tompsona, planiranog za 28. decembar 2025. godine.

USKOK: Nema elemenata krivičnog dela - Iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene uz krivičnu prijavu proizlazi da u postupcima prijavljenih osoba nisu ostvarena obeležja prijavljenog krivičnog dela, niti nekog drugog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti - navodi USKOK razloge za odbacivanje prijave.

Rešenjem o odbacivanju krivične prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dat je i uput o pravu na preuzimanje krivičnog gonjenja, dodali su.

Grad ima pravo da raspolaže svojom imovinom

Kao što je ranije pisano, Tompsonov tim je već pokušao sudskim putem da ospori odluku kada nisu dobili saglasnost Grada Pule za koncert u pulskom amfiteatru - Areni. Detalji te pravosnažne presude, na koje su se pozivali i razlozi zbog kojih su izgubili spor, dostupni su u ranijim izveštajima.

Ukratko, svaki grad ili opština, odnosno njen predstavnik, ima pravo da raspolaže svojom imovinom, pa tako i da odbije da nekome da saglasnost za nastup.

Tvrdnje o političkoj odluci gradonačelnika

- Suština je vrlo jednostavna - gradonačelnik Tomašević je, iz ličnog interesa, postupao na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog budžeta. Isključivo kako bi se dopao svom političkom biračkom telu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zbog toga je u nedelju Arena Zagreb bila prazna, umesto da bude iznajmljena i ostvari određeni prihod za gradski budžet - rekao je nakon podnošenja prijave advokat Andro Marijanović za RTL.

Uz Tomislava Tomaševića, prijavljen je lično samo direktor Arene Sreten Šarić, a ne i uprava Zagrebačkog holdinga.

Politička, a ne krivična odgovornost

Ako krenemo od štete koju je, prema ovoj prijavi, Tomašević navodno naneo Zagrebu – istina je da bi, da je Arena bila puna, budžet Zagrebačkog holdinga bio bogatiji za prihod od jednog zakupa. Međutim, to je u nadležnosti gradonačelnika.

Nema sumnje da je reč o političkoj odluci, za koju se politički odgovara - bilo nagradom ili kaznom na izborima, odnosno kroz percepciju rada gradonačelnika.

Pravna logika prijave dovedena u pitanje

Ako bi ovakva krivična prijava bila prihvaćena, onda bi se moglo krivično prijavljivati i gradonačelnike koji gradski stan daju besplatno ili uz minimalnu naknadu socijalno ugroženoj porodici, iako bi gradski budžet mogao ostvariti veći prihod da je stan iznajmljen po tržišnoj ceni.

Logika je ista - budžet bi imao više novca. Ipak, nikome do sada nije palo na pamet da zbog toga podnosi krivičnu prijavu, jer takvo postupanje jednostavno nema pravno uporište.

Tomašević: Odluku sam doneo i iza nje stojim

- USKOK me nije kontaktirao. U medijima sam video da je prijava podneta, ali odluku sam doneo i iza nje stojim. Što se tiče istrage, nemam nikakvih saznanja - rekao je Tomašević pre nekoliko dana.

Upitan je i šta bi učinio ako bi rukometaši, u slučaju osvajanja medalje, zatražili da im Tompson peva na dočeku. Dodao je da ne želi da se uključuje u rasprave u koje ga razni politički akteri pokušavaju uvući.