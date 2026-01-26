Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju oko 11:25 časova na nekategorisanom putu između Privlake i državnog puta D-55, na pravcu Vinkovci - Županja.

Automobil sa srpskim registarskim oznakama, kojim je upravljao 63-godišnjak, zbog neprilagođene brzine je u krivini izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu saobraćajnu traku.

Frontalni sudar i potpuno uništeno vozilo

U tom trenutku iz suprotnog pravca nailazio je putnički automobil đakovačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. Došlo je do frontalnog sudara, a jačina udara bila je tolika da se automobil sa srpskim oznakama raspao, pri čemu su se prednji i zadnji deo vozila razdvojili.

Saobraćajna nesreća Foto: Mup Hrvatske

Povređeni vozači i putnici, sledi krivična prijava

Teške telesne povrede u nesreći zadobili su 63-godišnji vozač i dete koje se nalazilo u njegovom vozilu. Lakše povrede zadobili su vozač drugog automobila, kao i tri putnika - 42-godišnja žena, 63-godišnja žena i dete.

Zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno više ljudi, policija protiv 63-godišnjeg vozača podnosi krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

Vikend obeležen brojnim saobraćajnim nesrećama

Ova nesreća samo je jedna u nizu onih koje su obeležile vikend na putevima Vukovarsko-sremske županije. Policija je od petka do nedelje zabeležila ukupno 14 saobraćajnih nesreća. U tri nesreće bilo je povređenih osoba, dok je u preostalih 11 pričinjena isključivo materijalna šteta.

Nesreće širom županije

Saobraćajne nesreće evidentirane su na području Vinkovaca, Vukovara, Županje, Tovarnika, Vrbanje, Banovaca, Prkovaca, Štitara i drugih mesta u županiji.

Sudar u Vinkovcima zbog nepoštovanja prvenstva prolaza

Do sudara je došlo i u petak ujutru u Vinkovcima, kada se 60-godišnja vozačica prilikom uključivanja u saobraćaj nije zaustavila niti propustila vozila koja su se već kretala kolovozom.

Tom prilikom udarila je u automobil kojim je upravljala 48-godišnja vozačica. U toj nesreći lakše su povređene vozačica i 69-godišnja putnica.

Saobraćajna nesreća Foto: Mup Hrvatske

Mladi vozač bez dozvole sleteo u kanal

Subotnje popodne obeležio je još jedan incident na putu između Petrovaca i Starih Jankovaca. Dvadesetogodišnjak, bez položenog vozačkog ispita, bez vezanog sigurnosnog pojasa i sa 0,81 promil alkohola u krvi, sleteo je s puta u odvodni kanal. Mladi vozač je izgubio kontrolu nad vozilom nakon što je točkovima zahvatio bankinu, a u nesreći je zadobio lakše povrede.

Policija sankcionisala pijane vozače i prebrzu vožnju

Policija je tokom vikenda imala pune ruke posla i sa neodgovornim vozačima. Iz saobraćaja je isključeno 20 vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem alkohola, dok su četvorica zbog visoke alkoholisanosti zadržana u posebnim prostorijama do prestanka dejstva alkohola.

Fiksne kamere za nadzor brzine zabeležile su 42 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. Policija ponovo apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.