Četvoro dece iz Sjedinjenih Američkih Država, koja su nestala sa majkom 30. novembra, pronađeno je u Hrvatskoj. Elešija Sejmur (35) iz Jute pobegla je sa trojicom sinova, uzrasta 11, 8 i 3 godine, i ćerkom od 7 godina.

Deca su snimljena na nadzornim kamerama na aerodromu u Solt Lejk Sitiju dok su se ukrcavala na let za Evropu. Njihova tačna lokacija bila je nepoznata nedeljama, dok članovi porodice nisu objavili da su pronađeni u Hrvatskoj.

„Deca su trenutno u državnom sirotištu u Hrvatskoj. Mi smo ovde i pokušavamo da ih izvedemo iz starateljstva lokalnih vlasti“, navedeno je na GoFundMe stranici koja je otvorena kako bi se pokrili troškovi potrage.

Tetka dece, Džil Sejmur, dodala je na Fejsbuku da su ona, njen brat i njegova verenica u Hrvatskoj.

„Uspevamo da ih viđamo nekoliko sati dnevno, ali to je sve za sada. Sarađujemo sa lokalnom policijom, advokatom, socijalnim službama, ambasadom SAD i Interpolom. Sve je bilo komplikovanije i skuplje nego što smo očekivali“, napisala je.

Otac troje dece poseduje potrebnu dokumentaciju za povrat trogodišnjeg sina, koji je sa majkom Elešijom pobegao.

Deca su bezbedna, dobro se hrane, spavaju i provode vreme zajedno, ali im je dosadno u centru i žele da se vrate kući. Tetka je dodala da se nalaze u Dubrovniku, a slučaj je predat Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske.

Verovala da će smak sveta biti u Nacionalnom parku Jeloustoun

Elešija Sejmur je navodno pobegla jer je verovala da će epicentar predstojećeg kraja sveta biti u Nacionalnom parku Jeloustoun, u blizini Solt Lejk Sitija. Preko interneta upoznala je Amerikanku sa sličnim stavovima koja živi na hrvatskom ostrvu i pozvala je da se sklone od apokalipse.