OD 1. JULA VAŽIĆE ZA SVE OSIM ZA DEO PACIJENATA

OD 1. JULA VAŽIĆE ZA SVE OSIM ZA DEO PACIJENATA

Slušaj vest

Ugrađivanje zubnih amalgama pacijentima, takozvanih „crnih plombi“, postaće izuzetak u Hrvatskoj od 1. jula 2026. godine, prema uredbi EU koju je danas usvojio Hrvatski sabor.

Indeks Uredba 2024/1849 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2024. godine o živi u zubnom amalgamu i drugim proizvodima sa dodatkom žive proširuje zabranu upotrebe zubnog amalgama za stomatološko lečenje, sa osoba mlađih od 15 godina, dojilja i trudnica, na sve ostale osobe sa teritorije država članica Evropske unije.

Iako je, prema Uredbi, zabrana upotrebe zubnog amalgama u Hrvatskoj stupila na snagu 1. januara 2025. godine, predviđen je izuzetak do 30. juna 2026. godine, do kada se amalgam i dalje može koristiti, u slučajevima kada stomatolog proceni da je to neophodno zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta ili u veoma specifičnim kliničkim okolnostima.

Foto: Nor Gal/Shutterstock

Razlog za izuzeće, kako je navedeno u Uredbi, jeste ograničavanje socioekonomskog uticaja postepenog ukidanja stomatološkog amalgama, posebno na pacijente sa niskim prihodima.

Nakon toga, od 1. jula 2026. godine, uvoz i proizvodnja stomatološkog amalgama biće zabranjeni, osim za potrebe pacijenata kojima je takav materijal i dalje potreban zbog jasno utvrđenih zdravstvenih indikacija, objašnjava Ministarstvo zdravlja primenu Uredbe.