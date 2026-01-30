Slušaj vest

Više od 20 evropskih lidera, među kojima i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, okupiće se danas i sutrana neformalnom sastanku Evropske narodne partije (EPP) u Zagrebu, gde će raspravljati o položaju Evrope u svetu i prioritetima stranke.

"Očekuje se 23 lidera evropskih institucija, država članica EU i stranaka iz porodice EPP, među kojima su Fon der Lajen, predsednik EPP Manfred Veber, predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola", rekli su za Hinu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) koja je uz EPP domaćin događaja.

Na sastanak u Zagrebu doći će i nemački kancelar Friedrih Merc, kao i poljski premijer Donald Tusk, kao i šef italijanske diplomatije i zamenik premijerke Antonio Tajani.

Reč je o događaju koji EPP po pravilu organizuje jednom godišnje radi okupljanja lidera iz porodice EPP, koja vodi dve od tri glavne institucije EU - Komisiju i Parlament.

Skup u zagrebačkom hotelu Vestin u petak će otvoriti hrvatski premijer i predsednik HDZ Andrej Plenković, predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsednik KIpra koji prdsedava EU Nikos Hristodulides, a potom će učesnici na tri sednice zatvorene za javnost raspravljati o glavnim pitanjima za budućnost EU.

Teme: Ukrajina, nedavne napetosti sa Trampom, energetika...

Sagovornik iz HDZ kazao je za Hinu da će teme uključivati pitanje mira u Ukrajini, transatlantske odnose s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsednikom Donaldom Trampom, energetiku, migracije, globalu sigurnost, jačanje evropske odbrane i konkurentnosti.

Jedna od tema će biti i proširenje bloka, navodi Hina i podseća da je Plenković na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošle nedelje rekao da ako se u sklopu eventualnog mirovnog sporazuma Ukrajini omogući brže pristupanje EU to otvara vrata i zemljama jugoistočne Europe.

"Iako jasno podržavamo ukrajinske napore, hteli bismo videti da zemlje (u regionu), a naročito Bosna i Hercegovina, iskoriste tu priliku", rekao je tada Plenković.

Sutra bi lideri EPP trebalo da usvoje i zajedničku izjavu pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Evropu.