Pronađeno je telo starijeg muškarca koji je živeo u kući u Turjacima kod Sinja, gde je jutros izbio požar, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava.

Požar je lokalizovan u 9:15 časova. Policija će izvršiti uviđaj na licu mesta kako bi utvrdila uzrok kada se steknu uslovi.

Kako smo ranije izvestile, izbio je ubrzo posle 8 časova, a prema policijskim podacima, najverovatnije je izazvan eksplozijom gasa.

(Kurir.rs/Dalmatinskiportal.hr)

