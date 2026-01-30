Pronađeno je telo starijeg muškarca koji je živeo u kući kod Sinja, gde je u jutarnjim časovima izbio požar
PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U KUĆI U KOJOJ JE IZBIO POŽAR: Užas kod Sinja!
Pronađeno je telo starijeg muškarca koji je živeo u kući u Turjacima kod Sinja, gde je jutros izbio požar, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava.
Požar je lokalizovan u 9:15 časova. Policija će izvršiti uviđaj na licu mesta kako bi utvrdila uzrok kada se steknu uslovi.
Kako smo ranije izvestile, izbio je ubrzo posle 8 časova, a prema policijskim podacima, najverovatnije je izazvan eksplozijom gasa.
(Kurir.rs/Dalmatinskiportal.hr)
