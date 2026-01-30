GRAĐANI I INSTITUCIJE U BIH BESNI

Hrvatskaje posle četiri decenije traganja za lokacijom za smeštaj svog dela radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane"Krško" donela odluku da ga odlaže na Trgovskoj gori, u opštini Dvor, nadomak granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Reč je o oko 1.200 kubnih metara otpada koji Hrvatska mora da preuzme do 2028. godine. Zakon o skladištenju radioaktivnog otpada usvojen je po hitnom postupku, iako Studija uticaja na životnu sredinu još nije završena.

Ujedinjen otpor u BiH



Slučaj Trgovska gora ujedinio je predstavnike vlasti i građane u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Odluka Zagreba da skladište radioaktivnog i institucionalnog otpada smesti na samu granicu ocenjena je kao neprihvatljiva i suprotna evropskim konvencijama.

Koordinator ekspertskog i pravnog tima za slučaj Trgovska gora Borislav Bojić upozorava da će BiH pokrenuti međunarodni spor.

- To je politička odluka Hrvatske da gradi takav objekat ovde i da ovo malo našeg naroda koji živi na ovom prostoru bude proterano. Ako Hrvatska nastavi, sigurno ćemo ući u arbitražu i tužiti je pred međunarodnim sudovima - kaže Bojić.

"Nismo imali nikakvu korist od Krškog"



Ekološke organizacije podsećaju da Bosna i Hercegovina nije imala nikakve koristi od rada nuklearne elektrane "Krško", ali sada snosi potencijalne posledice.

- Zašto se radioaktivni i drugi otpad iz cele Hrvatske gura na teritoriju koja je doslovno uklinjena u BiH? - pita Mario Crnković iz udruženja "Grin tim" iz Novog Grada.

Meštani Dvora: "O nama niko ne odlučuje"



Na području opštine Dvor, gde se nalazi kasarna Čerkezovac planirana za skladište, živi manje od tri hiljade stanovnika, od kojih je oko 70 odsto Srba. Meštani tvrde da se njihov glas ne čuje.

- Mi smo se bunili, ali to ne vredi ništa. Mi, obični građani, ne odlučujemo o tome - kažu stanovnici Dvora.

Načelnik opštine Nikola Arbutina navodi da je odluka doneta politički.

- Država je odredila samo jednu lokaciju, a tek posle struka treba da dokazuje da li je to mesto pogodno za skladište radioaktivnog otpada - ukazuje Arbutina.

Samo dva kilometra od Nacionalnog parka Una



Lokacija Čerkezovac udaljena je vazdušnom linijom svega dva kilometra od Novog Grada u Republici Srpskoj i Nacionalnog parka Una, što izaziva strah od posledica po turizam i životnu sredinu.

- To će za nas biti katastrofa. Negativno će se odraziti na turizam. Ovo je jedna od najgorih devastacija koje jedan grad može da doživi - poručuju građani Novog Grada.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača smatra da još ima vremena da se projekat zaustavi.

- Verujemo da još ima prostora da se ovaj projekat ne realizuje jednostrano na Trgovskoj gori - kaže Drljača.

Slučaj ide pred međunarodne institucije



Bosna i Hercegovina je angažovala pravni tim iz Francuske i slučaj Trgovska gora podigla na međunarodni nivo. U maju će se u Ženevi, pred Sekretarijatom ESPOO konvencije, suočiti argumenti Hrvatske i BiH za i protiv izgradnje skladišta radioaktivnog otpada.