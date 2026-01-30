Slušaj vest

Smažilu će se stoga najverovatnije ponovo suditi za Mihaelino ubistvo. Iako Vrhovni apelacioni krivični sud još nije objavio svoju odluku niti je poslao strankama u postupku, ovaj zaključak se može izvući iz činjenice da je veće ovog suda u četvrtak odlučilo da produži Smažilov pritvor.

- U petak ujutru smo dobili rešenje da je našem klijentu produžen pritvor, iz čega se pravno i logično može zaključiti da je presuda poništena i da će biti vraćen sudu na novo odlučivanje, odnosno novo suđenje. Još nismo dobili tu odluku, ali iz činjenice da je doneta nova odluka o pritvoru, za koju je prethodno otvoren novi dosije, logično je zaključiti da je doneta ukidajuća odluka, jer da je presuda potvrđena ili preinačena, onda ne bi morala biti doneta nova odluka o pritvoru - rekao je Dražen Srb, branilac optuženog Smažila.

Čeka se dostavljanje odluke Vrhovnog suda

Srb je objasnio da je nova odluka o pritvoru morala biti doneta jer uslovi iz prethodnih sudskih odluka i same optužnice, koji su zahtevali da Smažil bude u pritvoru, nisu prestali da postoje.

- Međutim, sve ćemo tačno videti nakon što dobijemo odluku. Sednica Vrhovnog suda na kojoj je odlučeno o žalbi održana je 21. januara i bila je zatvorena za javnost, a veće je tada donelo odluku koju sada moraju da napišu i dostave strankama u postupku. Mi smo, inače, uložili žalbu na prvostepenu presudu iz više razloga: same kvalifikacije dela, bitne povrede postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o kazni, ali dok ne dobijemo pisani odgovor, ne mogu govoriti o tome zašto je ona ukinuta - rekao je osiječki advokat.

Foto: Instagram

Iz Vrhovnog suda su odgovorili da se novootvoreni spisi "odnose na odlučivanje o meri pritvora" i da je "sednica veća održana 21. januara 2026. godine, a u toku je izrada odluke koja će biti objavljena na veb stranici Visokog krivičnog suda Republike Hrvatske nakon što se odluka pošalje strankama".

Pucao iz službenog pištolja

Podsetimo se da se kobni događaj dogodio 20. septembra 2023. godine oko 22 časa u Smažilovom stanu u Osijeku, kada je policajac ispalio hitac iz službenog pištolja u glavu Mihaele Berak, usmrtivši je na licu mesta. Međutim, umesto da odmah pozove policiju i Službu hitne medicinske pomoći, tada dvadesetsedmogodišnji policajac, koji je na sudu priznao krivicu, ne za ubistvo, već za izazivanje smrti iz nehata, odlučio je da preduzme mere kako bi prikrio zločin koji je počinio, u početku tvrdeći da je devojka pucala u sebe.

Međutim, istraga je pokazala da je optuženi mirno i bez panike, nakon pucnjave, oprao ruke, vratio okvir pištolja ili naknadno napunio okvir koji se nalazio u pištolju i stavio odeću u mašinu za pranje. Tek nakon svega ovoga odlučio je da prijavi incident, ali drugačije od onoga kako se zapravo dogodio. Prva osoba sa kojom je razgovarao o tome telefonom bio je njegov otac. Kontaktirao ga je u 22:07:39 i razgovarao je jedan minut. Pre toga, tri puta je zvao Centar 112, u 22:03:31, 22:03:37 i 22:03:57, ali veza nije uspostavljena. Nakon razgovora sa ocem, uspostavio je vezu sa Centrom 112 u 22:08:52. Poziv je trajao 1:42 minuta. Tražio je hitnu medicinsku pomoć jer se "devojka upucala u sebe njegovim službenim pištoljem". Zatim je pozvao svog nadređenog u stanici saobraćajne policije Osijek i razgovarao sa njim 45 sekundi.

Skriveni dokazi ubistva

- O, šefe, šefe, potpuno glupa situacija, devojka je došla u moj stan, dodirnula moj pištolj, odnosno uzela moj pištolj i ubila se - bila je prva izjava koju je Smažil rekao policiji, tačnije svom nadređenom. Bilo je to u 22:11:03. Nakon toga, po uputstvu nadređenog, pozvao je stanicu saobraćajne policije u 22:12:09, a poziv je trajao 1:48 minuta. Međutim, priča o samoubistvu je brzo pala u vodu.

Međutim, ono što je izazvalo negodovanje javnosti jeste način na koji je policija pristupila celom slučaju, zbog čega se i dalje suočavaju sa optužbama i prozivkama da su pomogli svom tadašnjem policajcu prikrivajući i umanjujući okolnosti incidenta. Naime, iako je Smažil zvanično uhapšen kao osumnjičeni 21. septembra u 5 časova ujutru, sedam sati nakon ubistva, policija se nije oglasila o ubistvu sve do popodneva 21. septembra, pa čak i tada nakon pritiska novinara.

Foto: Facebook

Do tada su neki portali i forumi već počeli da objavljuju gnusne priče o tome da se radi o samoubistvu, odnosno prvoj verziji koju je Smažil ispričao svojim kolegama koji su došli na lice mesta, ali koji su je vrlo brzo prozreli. Međutim, policija nije smatrala prikladnim da objavi bilo šta o svojim nalazima duže od 15 sati nakon počinjenog zločina, odnosno devet sati nakon trenutka kada su ga uhapsili, iako su Smažila već tada smatrali osumnjičenim.

Pored toga, njihova istraga nije dovela do izvršenja krivičnog dela ubistva, već do lakšeg krivičnog dela, tačnije teškog krivičnog dela protiv javne sigurnosti i ugrožavanja života i imovine, za koje je predviđena znatno blaža kazna, jer su, očigledno, bez obzira na početne laži o tome da je Mihaela pucala u sebe, poverovali njegovoj izjavi da je hitac ispaljen slučajno, odnosno iz nehata.

- Verovatno sam nenamerno, ne znam kako, stavio taj šanžer u pištolj, otključao ga i uradio kontrolni okidač i onda je opalio - rekao je optuženi u istrazi, nakon što je suočen sa dokazima koji su pokazivali da je pucao. Međutim, za razliku od policije, Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku nije poverovalo njegovoj verziji o slučajnom okidaču i stvorilo je presedan promenom krivične prijave policije u krivično delo ubistva. Policijska uprava Osiječko-baranjska i danas ostaje pri stavu da nije favorizovala Smažila, da je dobro okarakterisala krivično delo i da je njena jedina greška bila loša komunikacija sa javnošću.