Dana 20. decembra pretprošle godine, Davorka Hajster iz Koprivnice zatekla je svoju 23-godišnju ćerku mrtvu u kadi u kupatilu.

- Čule smo se oko 15 minuta pre toga. Bila je vesela, imala je taj dan dogovor sa društvom. Kada sam otvorila kupatilo, mislila sam da se šali sa mnom. Ali, nije bila šala - ispričala je tada sagovornica za portal Danica.hr.

U stan je tog kobnog petka brzo stigla policija i, po svemu sudeći, odmah posumnjala na samoubistvo. Rutinski su obavili svoj posao i ispitali majku. Telo je poslato na obdukciju u koprivničku bolnicu. Ali u ponedeljak - šok! Obdukcija je pokazala da nije bilo reči o samoubistvu.

Neposredno nakon toga u stan je stigao instalater čiji je merač "poludeo" čim je ušao. Koncentracija ugljen-monoksida bila je tolika da je morao da proveri da li mu uređaj uopšte radi. Bio je ispravan. Odmah je zatvoren dovod gasa u celoj zgradi.

Nakon višemesečne borbe sa sistemom, Davorka Hajster angažovala je advokata. Godinu dana su čekali nalaz veštaka i Centra za forenzička veštačenja u Zagrebu. Nalaz je stigao pred prošli Božić.

Veštačenje je utvrdilo da je odvod za dim izveden po pravilima struke, a gasni bojler u kupatilu je ispravan.

"Utvrdili su da se najverovatnije radilo o nepovoljnim vremenskim uslovima", kroz suze je ispričala majka, koja teško može da prihvati da više nema ćerku zbog "nepovoljnih vremenskih uslova".

Iako je čitav slučaj očigledno stavljen ad acta, porodica Hajster i dalje nema gas i grejanje u kupatilu. Zatražili su od kompanije i policije da ih ponovo priključe na gasnu mrežu, ali su im odgovorili da to može odlučiti samo Državno tužilaštvo.