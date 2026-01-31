Na zidu u zagrebačkom naselju Savski Gaj blizu jedne osnovne škole osvanuo je grafit na kojem piše: "Ubij Pupovca", sa ustaškim znakom.
JEZIVO!
MILORADU PUPOVCU PRETE SMRĆU! Poslata zastrašujuća poruka predstavniku Srba u Hrvatskoj, novo divljanje ustaša u Zagrebu (FOTO)
Slušaj vest
U zagrebačkom naselju Savski Gaj osvanuli su grafiti s pretećim porukama upućenim poslaniku hrvatskog Sabora, Miloradu Pupovcu. Grafiti su ispisani u hodniku u blizini Osnovne škole Savski Gaj, izvestili su iz Srpskog narodnog vijeća.
Na zidovima se, uz poruke s pozivom na nasilje prema Pupovcu, nalaze i potpisi autora kao i ustaški i nacistički simboli, uključujući stilizovano slovo "U" i svastika.
Iz Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća poručuju kako ih ovakvi incidenti, nažalost, ne iznenađuju.
- Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje - navode iz SDSS-a i SNV-a.
Pogledajte fotografije OVDE.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
Reaguj
Komentariši