KO JE BORIS NIKOLIĆ IZ EPSTAJNOVIH DOKUMENATA? Lekar pobegao sa Balkana, pa radio za Bila Gejtsa! Milijarder pedofil mu namenio POSEBNU ULOGU (FOTO)
U novoobjavljenim dokumentima osuđenog seksulanog prestupnika Džefrija Epstajnaspominje se i Boris Nikolić, piše hrvatski Jutarnji list.
On je lekar hrvatskog porekla, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, koji je svoju naučnu i investicionu karijeru izgradio u Sjedinjenim Državama.
Nikolić je radio na Harvardu, bio je savetnik za nauku i tehnologiju Fondacije Bila i Melinde Gejts, a sada je suosnivač investicionog fonda usmerenog na biotehnologiju i zdravstvene tehnologije.
Njegovo ime se ranije pojavljivalo u Epstajnovim dokumentima, uključujući i činjenicu da ga je Epstajn imenovao za zamenika izvršioca svoje zaostavštine, što je Nikolić kasnije negirao, tvrdeći da o tome nije bio obavešten.
Objavljivanje dokumenata, koje je najavio zamenik državnog tužioca SAD Tod Blanš, nastavlja da izaziva političke kontroverze.
Demokrate kažu da je objavljen samo deo od šest miliona stranica i optužuju administraciju da nastavlja da uskraćuje ključne informacije. Za Epštajnove žrtve, i za javnost, proces objavljivanja očigledno još nije završen.
Redigovano oko 200.000 stranica
Ministarstvo pravde SAD objasnilo je Kongresu kako je pregledalo Epstajnov dosije, navodeći da je oko 200.000 stranica redigovano ili zadržano zbog privilegija.
U pismu zamenika TodaBlanša, ministarstvo je saopštilo da još uvek pokušava da dobije dodatne dokumente, uključujući materijale velike porote iz Južnog okruga Njujorka, koji će biti objavljeni kasnije.
Devojke iz Srbije pominju se u dokumentima?
Prema najnovijim dokumentima iz dosijea Džefrija Epstajna, tokom 2019. godine u više prepiski na Skajpu, jedan kontakt je delio fotografije mladih žena koje su opisane uz dodatak da su "iz Srbije", nudeći ih Epstajnu. Više o tome možete pročitati OVDE.
Spominju i Bila Gejtsa
Takođe se pojavila informacija o navodnoj umešanosti američkog milijardera Bila Gejtsa u celu tu priču.
Portparol suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa odgovorio je na lascivne optužbe sadržane u najnovijim fajlovima o Džefriju Epstajnu, uključujući i tvrdnju da je dobio polno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim". Više o tome možete pročitati OVDE.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)