Uz 39-godišnju Ukrajinku, uhapšenu prošle nedelje zbog prevare 75-godišnje žene iz okoline Bjelovara, policija je uhapsila i 43-godišnjeg Ukrajinca koji se žrtvi lažno predstavio kao lekar, tražeći novac za hitno lečenje njenog sina.

Muškarac je pre nedelju dana pozvao 75-godišnju ženu na fiksni telefon i, lažno se predstavivši kao lekar iz susednog grada, uverio je da je član njene uže porodice doživeo tešku nesreću i da je za hitno lečenje potrebno 97.000 evra, saopštila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Žrtva predala 36.000 evra

Prevarena žena je potom ženskoj osobi koja je čekala ispred kuće predala sav novac koji je imala kod sebe, odnosno 36.000 evra.

Policija je utvrdila da se 39-godišnja Ukrajinka taksijem dovezla do adrese žrtve, preuzela novac i potom ga u Zagrebu predala 43-godišnjem sunarodniku.

Takođe je utvrđeno da se osumnjičena prethodnih dana nalazila i na području Siska, Virovitice i Crikvenice, gde su zabeležene prijave građana o pokušajima prevare.

Istragu su sproveli policijski službenici Policijske stanice Bjelovar u saradnji sa Policijskom upravom zagrebačkom, što je rezultiralo identifikacijom i hapšenjem oboje osumnjičenih.