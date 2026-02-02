Slušaj vest

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske - na osnovu kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - je neustavan, nezakonit i piratski čin za koji nema apsolutno nikakvog pravnog osnova.

Ova neustavna i nezakonita radnja Vlade Republike Hrvatske rezultirala je i nezakonitom upotrebom policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba, kojima je onemogućeno da vrše svoja jasno propisana ovlašćenja.

- Vlada Republike Hrvatske sprovela je svesno rušenje ustavnog poretka, prethodno izmislivši pravni osnov za svoje postupke i postupke Policije. Takvim postupcima Vlade Republike Hrvatske zapravo se uzurpira država i beskrupulozno izazivaju podele među hrvatskim narodom. Za to je odgovoran predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Andrej Plenković - rekao je Milanović.

Podsećamo, rukometna reprezentacija Hrvatske dočekana je jutros na aerodromu u Zagrebu, u prisustvu državnih zvaničnika, sa ustaškim obeležjima i pesmama Marka Perkovića Tompsona.

Iako je Grad Zagreb počeo sa organizacijom dočeka, nisu pristali da Tompson nastupi na glavnom trgu, zbog čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti.

Ipak, Vlada Hrvatske je direktno preuzela organizaciju dočeka, pogazila odluku gradskih vlasti i organizovaće doček na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, sa sve Tompsonom.

