Slušaj vest

Hrvatska vladaje na telefonskoj sednici donela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom. Doček je najavljen za danas u 18 časova na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Grad Zagreb: Nije zatražena saglasnost

Portparolka Grada Zagreba Dinka Živalj reagovala je na najavu hrvatske vlade poručivši da je za svako zauzimanje javne površine potrebna saglasnost Grada Zagreba, kao i da takav zahtev hrvatske vlade nije upućen.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Tomašević: "Laž je da je Zagreb otkazao doček"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obratio se javnosti povodom ovog pitanja. Iako je prvobitno planirano da izjava bude data u zgradi Gradske uprave, zbog dojava o bombama obraćanje je premešteno u dvoranu "Lisinski".

- Laž je da je Zagreb otkazao doček. Laž je i da rukometaši ne bi imali himnu - Hrvatske ruže bi izvele himnu. Ako neko ne zna šta se dešavalo. Nikada se nije pojavio dodatni zahtev da se izvođačima pridruži Tompson, taj zahtev je stigao tek sinoć - rekao je Tomašević.

Dodao je da su kamioni već bili na trgu i da je sve bilo dogovoreno, ali da je u međuvremenu stigao novi zahtev na koji Grad nije mogao pristati jer bi time prekršio sopstvene odluke.

- Zbog toga je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti, pa nije tačno da smo ga mi otkazali. Zbog toga sam iskreno izrazio žaljenje - rekao je gradonačelnik.

Tomislav Tomašević i Marko Perković Tompson Foto: Beta/Lana Silvar Dominic, Beta/Damir Senčar

"Jedina tačka spora je Tompson"

- Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i levi i desni. Vlada je odlučila da na silu organizuje doček na kojem će pevati Tompson. Jedino oko čega se ovde lome koplja je Tompson - dodao je Tomašević.

Osvrnuvši se na izjavu premijera Andreja Plenkovića, Tomašević je rekao da je država obezbedila 190 miliona evra za sport, dok je Grad Zagreb izdvojio 169 miliona evra.

- Država ima 13 puta veći budžet od Grada Zagreba, a mi izdvajamo gotovo isti iznos za sport u Zagrebu kao cela država za celu Hrvatsku - rekao je.

1/9 Vidi galeriju Hrvatski premijer Andrej Plenković u poseti nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u Berlinu Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Markus Schreiber/Pool AP

"Na silu organizovan doček"

Na vanrednoj konferenciji za novinare Tomašević je izjavio da je Vlada odlučila da na silu organizuje doček na kojem će pevati Marko Perković Tompson, bez traženja dozvole za korišćenje javnog gradskog prostora.

Takav potez nazvao je "nezapamćenim institucionalnim nasiljem" i optužio premijera Plenkovića da ne poštuje demokratski izabranu vlast u Zagrebu.

"Udar države na Grad Zagreb"

- Za organizaciju javnih okupljanja potrebna je saglasnost jedinice lokalne samouprave. Tako je u celoj Hrvatskoj, bez izuzetka. To je deo lokalne autonomije - rekao je Tomašević.

Dodao je da je i za vojni mimohod bila potrebna saglasnost Grada Zagreba, te ocenio da se radi o udaru države na grad.

- Ako Vlada svesno krši zakon, kakvu poruku šalje građanima? Ako Vlada može zauzeti javnu površinu bez saglasnosti, zašto onda to ne bi mogli i građani? - upitao je.

Policija i komunalni redari

Tomašević je naveo da policija na Trgu bana Jelačića, s obzirom na to da Vlada nema dozvolu, zabranjuje komunalnim redarima da postupaju i obavljaju svoj posao.

"Ništa me neće pokolebati"

- Nikakve pretnje smrću, nikakve pretnje bombama me neće pokolebati. U potpunosti stojim iza svojih odluka. Ne odgovaram Vladi RH, već građanima Zagreba - rekao je Tomašević.

1/14 Vidi galeriju - Foto: Printskrin, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Profimedia, Youtube prtscr / 01portal

Pitanje pesme i izvođača

- Mi smo predložili da Hrvatske ruže izvedu tu pesmu. Nije tačno da nismo dozvoljavali izvođenje pesme. Da se Hrvatski rukometni savez nije politički svrstao uz HDZ, pesma bi bila izvedena na Trgu - rekao je.

Dodao je da je jedino sporno učešće Tompsona, koji po odlukama Gradske skupštine ne može nastupati na javnim prostorima Grada Zagreba.

1/4 Vidi galeriju Rukometaši Hrvatske Foto: Profimedia, Pritnscreen, Aris Messinis / AFP / Profimedia

Pretnje bombama

Danas je evakuisana Gradska uprava u Zagrebu nakon dojave o bombi. Policija je izašla na teren. Prema navodima portparolke Dinke Živalj, službenici su evakuisani, dok je gradonačelnik s užim timom ostao u zgradi.

Dojava o bombi stigla je nakon što je policija ranije ušla u prostorije stranke "Možemo". Prema nezvaničnim informacijama, i tamo je stigla slična dojava.