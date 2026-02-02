Slušaj vest

Ronaldo Barišić, predsednik Udruženja za bolju Hrvatsku, upao je u zagrebačko Gradsko poglavarstvo (upravu) i na zvučnik pustio pesmu Marka Perkovića Tompsona -Bojna ČavoglaveSve je uživo prenosio na Facebook stranici svog udruženja.

- Nemoj još pokretati. Kad ti ja kažem. Kad se neko spoji. Jesi pokrenula? - čuje se kako Barišić pita osobu koja sve snima.

Marko Perković Tompson  Foto: ANTONIO BAT/EPA

- Evo nalazimo se ispred Gradskog poglavarstva. Sad ćemo ušetati u njega s pesmom "Bojna Čavoglave" i poslati poruku drugu TT-ejcu, nesposobnoj sekti ispred stranke "Možemo", gradskoj upravi... Nakon što su zabranili Tompsonov koncert u Areni Zagrebu, zabranili su i doček - poručio je Barišić.

- Doček se brani, domoljublje se brani, ne znamo zašto. Ukoliko im smeta "Bojna Čavoglave", mi ćemo se potruditi da im zasmeta još više. Molim vas da pokrenete pesmu i mi idemo prema Gradskom poglavarstvu - rekao je.

tompsomn.png
Tomislav Tomašević i Marko Perković Tompson Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia, Beta Dario Grzelj

"Tomaševiću, ovo nećeš zabraniti"


Međutim, pomagačica je pustila pesmu pre nego što je Barišić ušao u Gradsko poglavarstvo.

- Vrati na početak. Moramo ušetati s tim - zamolio ju je pa je ona ponovo pustila pesmu.

Barišić je ušao u zgradu Gradskog poglavarstva i uzviknuo: "Tomaševiću, ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti pesmu 'Bojna Čavoglave' i pozdrav 'za dom spremni'".

Tada mu je prišao pripadnik obezbjeđenja i izveo ga iz zgrade, prenosi Indeks.

Tražio je da ostavi zvučnik, što je Barišić odbio.

- Sad ću ja policiju zvati - rekao je radnik obezbjeđenja.

- Ovo je demokratska država, ne mogu zabranjivati ništa - uzvratio je Barišić.

Tompson koncert Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Radnik obezbeđenja pozvao policiju


Radnik obezbeđenja je nazvao policiju. Čuje se kako na mobilni telefon govori: "Dobar dan, možete li jednu policijsku patrolu tu poslati ispred Gradskog poglavarstva. Ušao je gospodin unutra s bluetooth zvučnikom i pustio Tompsona."

- Sad ćeš lepo za remećenje javnog reda dobiti - rekao je radnik obezbeđenja Barišiću.

- To je ništa što će dobiti vaš gradonačelnik. On brani doček, on brani Tompsona, a narod ga izabrao - istakao je Barišić.

Barišić je proteklih meseci u nekoliko hrvatskih gradova organizovao proteste protiv uvoza stranih radnika.

Jedan od protesta održao je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Na tom protestu se okupilo oko 300 ljudi.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatska"OVO JE UDAR DRŽAVE NA GRAD ZAGREB" Napeta atmosfera u glavnom gradu Hrvatske pred doček rukometaša! LOME SE KOPLJA OKO TOMPSONA! (FOTO/VIDEO)
Tomislav Tomašević
HrvatskaOVO JE OTIMANJE DRŽAVE, ZA SVE JE ODGOVORAN PLENKOVIĆ: Oglasio se Milanović zbog sramne odluke hrvatske vlade o dočeku rukometaša uz Tompsona - SKANDALČINA
zoran-milanovic-hrvatska.jpg
HrvatskaMILORADU PUPOVCU PRETE SMRĆU! Poslata zastrašujuća poruka predstavniku Srba u Hrvatskoj, novo divljanje ustaša u Zagrebu (FOTO)
milorad pupovac beta hina damir sencar.jpg
HrvatskaUSTAŠKI PEVAČ NEĆE DRŽATI KONCERT U ZAGREBAČKOJ ARENI! USKOK odbacio Tompsonovu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Zagreba - Tomaševića
tompsomn.png