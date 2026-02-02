Slušaj vest

Ronaldo Barišić, predsednik Udruženja za bolju Hrvatsku, upao je u zagrebačko Gradsko poglavarstvo (upravu) i na zvučnik pustio pesmu Marka Perkovića Tompsona -Bojna Čavoglave. Sve je uživo prenosio na Facebook stranici svog udruženja.

- Nemoj još pokretati. Kad ti ja kažem. Kad se neko spoji. Jesi pokrenula? - čuje se kako Barišić pita osobu koja sve snima.

- Evo nalazimo se ispred Gradskog poglavarstva. Sad ćemo ušetati u njega s pesmom "Bojna Čavoglave" i poslati poruku drugu TT-ejcu, nesposobnoj sekti ispred stranke "Možemo", gradskoj upravi... Nakon što su zabranili Tompsonov koncert u Areni Zagrebu, zabranili su i doček - poručio je Barišić.

- Doček se brani, domoljublje se brani, ne znamo zašto. Ukoliko im smeta "Bojna Čavoglave", mi ćemo se potruditi da im zasmeta još više. Molim vas da pokrenete pesmu i mi idemo prema Gradskom poglavarstvu - rekao je.

"Tomaševiću, ovo nećeš zabraniti"



Međutim, pomagačica je pustila pesmu pre nego što je Barišić ušao u Gradsko poglavarstvo.

- Vrati na početak. Moramo ušetati s tim - zamolio ju je pa je ona ponovo pustila pesmu.

Barišić je ušao u zgradu Gradskog poglavarstva i uzviknuo: "Tomaševiću, ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti pesmu 'Bojna Čavoglave' i pozdrav 'za dom spremni'".

Tada mu je prišao pripadnik obezbjeđenja i izveo ga iz zgrade, prenosi Indeks.

Tražio je da ostavi zvučnik, što je Barišić odbio.

- Sad ću ja policiju zvati - rekao je radnik obezbjeđenja.

- Ovo je demokratska država, ne mogu zabranjivati ništa - uzvratio je Barišić.

Radnik obezbeđenja pozvao policiju



Radnik obezbeđenja je nazvao policiju. Čuje se kako na mobilni telefon govori: "Dobar dan, možete li jednu policijsku patrolu tu poslati ispred Gradskog poglavarstva. Ušao je gospodin unutra s bluetooth zvučnikom i pustio Tompsona."

- Sad ćeš lepo za remećenje javnog reda dobiti - rekao je radnik obezbeđenja Barišiću.

- To je ništa što će dobiti vaš gradonačelnik. On brani doček, on brani Tompsona, a narod ga izabrao - istakao je Barišić.

Barišić je proteklih meseci u nekoliko hrvatskih gradova organizovao proteste protiv uvoza stranih radnika.