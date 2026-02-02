Slušaj vest

Borislav Bojanić (44)osumnjičeni za ubistvo muškarca u Bojancima u Slovenijiuhapšen je kasno popodne u Hrvatskoj, saopštila je Policijska uprava Novo Mesto.

Kako se navodi, muškarac je uhapšen u saradnji s hrvatskim bezbednosnim vlastima, prenosi slovenačko Delo.

Sve okolnosti još uvek istražuje Odeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto. Više detalja biće javnosti predstavljeno sutra, izjavila je Policijska uprava Novo Mesto.

Borislav Bojanić Foto: PU Novo Mesto

Borislav Bojanić (44) iz Novog Grada koji se sumnjiči da je u Bojancima kod Črnomelja ubio Darka S, brata svoje žene (šuraka), prema pisanju portala Zurnal24.si za koji su govorile komšije, "najverovatnije je pobegao u Hrvatsku nakon zločina", što se pokazalo tačnim.