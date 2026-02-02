Slušaj vest

Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metkoviću Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskojponovo su ispisani uvredljivi grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.

Meštani su napise primetili sinoć, ali slučaj nisu prijavljivali policiji jer kažu da nisu otkriveni ni počinioci ranijih sličnih nedela, prenela je RTRS.

Grafiti sa porukama "ubij Srbina" i ustaškim pozdravom "za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine.

Bilo je to pred samo obeležavanje godišnjice stradanja srpskog stanovništva iz Glušaca 1944. godine kada je 93 meštana, među kojima su bile i žene i deca, odvedeni u ustaški logor smrti Jasenovac.

U Glušcima sada živi četrdesetak meštana i to je jedino selo sa isključivo srpskim stanovništvom na jugu Hrvatske.

(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteHrvatskaUPAO U GRADSKU UPRAVU ZAGREBA I PUSTIO "BOJNU ČAVOGLAVE" "Tomaševiću, nikada nećeš zabraniti OVU pesmu i pozdrav 'za dom spremni'" (VIDEO)
14.jpg
HrvatskaOVO JE OTIMANJE DRŽAVE, ZA SVE JE ODGOVORAN PLENKOVIĆ: Oglasio se Milanović zbog sramne odluke hrvatske vlade o dočeku rukometaša uz Tompsona - SKANDALČINA
zoran-milanovic-hrvatska.jpg
HrvatskaMILORADU PUPOVCU PRETE SMRĆU! Poslata zastrašujuća poruka predstavniku Srba u Hrvatskoj, novo divljanje ustaša u Zagrebu (FOTO)
milorad pupovac beta hina damir sencar.jpg
HrvatskaOPSADNO STANJE U ZAGREBU! Policija ispred stana saborske poslanice da je zaštiti od USTAŠA! Sa krova zgrade polivali ekstremiste vodom! (VIDEO)
hrvatska policija