Slušaj vest

Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metkoviću Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskojponovo su ispisani uvredljivi grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.

Meštani su napise primetili sinoć, ali slučaj nisu prijavljivali policiji jer kažu da nisu otkriveni ni počinioci ranijih sličnih nedela, prenela je RTRS.

Grafiti sa porukama "ubij Srbina" i ustaškim pozdravom "za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine.

Bilo je to pred samo obeležavanje godišnjice stradanja srpskog stanovništva iz Glušaca 1944. godine kada je 93 meštana, među kojima su bile i žene i deca, odvedeni u ustaški logor smrti Jasenovac.