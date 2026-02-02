USTAŠKI GRAFITI U SRPSKOM SELU! Jeziva scena kod grada Metkovića na jugu Hrvatske! (FOTO)
Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metkoviću Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskojponovo su ispisani uvredljivi grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.
Meštani su napise primetili sinoć, ali slučaj nisu prijavljivali policiji jer kažu da nisu otkriveni ni počinioci ranijih sličnih nedela, prenela je RTRS.
Grafiti sa porukama "ubij Srbina" i ustaškim pozdravom "za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine.
Bilo je to pred samo obeležavanje godišnjice stradanja srpskog stanovništva iz Glušaca 1944. godine kada je 93 meštana, među kojima su bile i žene i deca, odvedeni u ustaški logor smrti Jasenovac.
U Glušcima sada živi četrdesetak meštana i to je jedino selo sa isključivo srpskim stanovništvom na jugu Hrvatske.
(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)