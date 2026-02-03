Slušaj vest

U sukobu koji je izbio u utorak oko 23.15 časova u Ulici Vrtni put u Zagrebu, za sada nepoznati počinilac ispalio je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, pri čemu je povređen maloletnik, saopštila je danas zagrebačka policija.

U saopštenju se navodi da se nekoliko osoba najpre verbalno, a potom i fizički sukobilo.

Tokom sukoba, nepoznati počinilac ispalio je nekoliko hitaca, pri čemu je jedan metak pogodio maloletnika u natkolenicu.

Lekarska pomoć maloletniku i četiri osobe, ženi (52) i još troje maloletnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gde je utvrđeno da su lakše povređeni.