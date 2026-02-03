Slušaj vest

U sukobu koji je izbio u utorak oko 23.15 časova u Ulici Vrtni put u Zagrebu, za sada nepoznati počinilac ispalio je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, pri čemu je povređen maloletnik, saopštila je danas zagrebačka policija.

U saopštenju se navodi da se nekoliko osoba najpre verbalno, a potom i fizički sukobilo.

Tokom sukoba, nepoznati počinilac ispalio je nekoliko hitaca, pri čemu je jedan metak pogodio maloletnika u natkolenicu.

Lekarska pomoć maloletniku i četiri osobe, ženi (52) i još troje maloletnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gde je utvrđeno da su lakše povređeni.

Hrvatska policija dodaje da je kriminalistička istraga u toku radi utvrđivanja svih okolnosti.

(Kurir.rs/Tportal)

Ne propustiteHrvatskaUHAPŠEN BORISLAV BOJANIĆ IZ NOVOG GRADA! Ubio svog šuraka u Sloveniji, uhvaćen u Hrvatskoj!
Borislav Bojanić
HrvatskaUPAO U GRADSKU UPRAVU ZAGREBA I PUSTIO "BOJNU ČAVOGLAVE" "Tomaševiću, nikada nećeš zabraniti OVU pesmu i pozdrav 'za dom spremni'" (VIDEO)
14.jpg
Hrvatska"OVO JE UDAR DRŽAVE NA GRAD ZAGREB" Napeta atmosfera u glavnom gradu Hrvatske pred doček rukometaša! LOME SE KOPLJA OKO TOMPSONA! (FOTO/VIDEO)
Tomislav Tomašević
HrvatskaUKRAJINAC SLAGAO ŽENU DA TREBA NOVAC ZA OPERACIJU NJENOG SINA: Uzeo joj 36.000 evra kod Bjelovara!
shutterstock_2402336037.jpg