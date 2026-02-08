Slušaj vest

Zašto je Hrvatskoj tako često potrebna doza Tompsona, pevača koji kako oni kažu, domoljubnim pesmama, redovno donosi ustaške poruke.

Za Marka Perkovića je hrvatska vlast uvek spremna. Reč je o podmukloj reviziji istorije i podgrevanju mržnje. Iako je u Zagrebu bilo otpora da Tompson dočeka hrvatske rukometaše, za Plenkovića i njegovu vladu tu nije bilo nikakvog spora. Evropa ćuti. I to je ono što posebno zabrinjava.

Gosti emisije Puls Srbije bili su Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Predrag Savić, advokat i Miodrag Linta, predsednik saveza Srba iz regiona:

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Hrvatska vlada na čelu sa Plenkovićem je nosilac fašizacije hrvatskog društva. 2016. godine je doneta odluka da se nastavi sa procesom registracije udruženja Hosa koji na svom grbu imaju ustaški pozdrav "Za dom spremni". Zatim, te iste godine, doneta je skandalozna odluka da hrvatski sabor ponovo bude pokrovitelj komemoracije ustaškim zlikovcima na Blajborgu - kaže Linta i nastavlja:

- Zatim 2018. godine, takozvani savet za suočavanjem sa prološću, koji je formirala ta ista hrvatska vlada doneo jednu civilizacijiku odluku, da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" može koristiti u javnom životu. Žele da pošalju poruku da su ustaški zlikovci borci za hrvatsku slobodu. Ovde imamo završnu fazu procesa rehabilitacije genocidnog režima NDH i to je nesporna činjenica. Evropski parlament, savet, komisija, ćute na to i to jasno pokazuje da Hrvatska nije moderna država. Ja sam apelovao da evropski parlament donese rezoluciju za početak. Hrvatska vrši temeljne vrednosti Evropske unije.

1/21 Vidi galeriju Doček rukometaša Hrvatske - Marko Perković Tompson Foto: Printskrin

Revizija istorije

Antonijević tvrdi da reviziju istorije ne može niko iz Evropske unije podržati i na tome treba insistirati:

- Govor mržnje se podstiče na raznim nivoima. Bili su razni grafiti mržnje. Ovde treba uspostaviti taj dijalog, revizija istorije nije moguće. Oružja nema i ne želimo da zaratimo. Evropska unija mora biti partner u svemu tome. Ovo je jedna osetljiva situacija i možda je malo skrenuta pažnja sa nje zbog ratova u svetu. Mi moramo da se ponosimo time što ne ugrožavamo prava Hrvata.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

Kaže da ova kriza može proizvesti razne efekte u regionu, međutim, tvrdi da treba voditi računa o srpskoj manjini unutar Hrvatske, kako razni incidenti ne bi uticali na njihov život.

- Mnogo mladih ljudi ne zna šta znače pesme Marka Tompsona. Mlađoj generaciji treba objasniti šta se stvarno dešavalo. Oni ne znaju, oni nakon Perkovića, idu na koncert Aleksandre Prijović.

Selo Glušci

Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metkoviću Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskojponovo su ispisani grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.

- Selo Glušći je višestradalno selo, selo u kom je dominantno srpsko stanovništvo 17. veka. Jedan Hrvatski istoričar dr Filip Škiljan napisao je tekst o stradanju Srba iz Glušaca u Drugom Svetskom ratu. U septembru 1944. godine su Ustaše upale u ovo selo sa Nemcima i odveli 42 dece i 48 žena u Jasenovac, niko se nije vratio odatle. Postoji spisak stradalnika. Danas tu živi 53 Srba, među njima je 19 mladih lica od 19 godina. Glušci su primer stradanja Srba u Hrvatskoj.

Glušci Foto: Kurir Televizija

"Srednjoškolci uče da su Ustaše borci za slobodu"

Linta ističe da ne treba osuđivati mlade Hrvate koji su proustaški orijentisani:

- Oni su veoma jasno orijentisani i tačno znaju šta je Tompson i šta on predstavlja. On je vodeći hrvatski i evropski fašista i vi na tim kncertima vidite mlade Hrvate koji nose crne majice, ustaške grbove, imenima zločinaca. Imate jedno 20 istraživanja prema kojima 70% učenika završnih srednjih škola u Hrvatskoj smatra da genocid NDH nije bila fašistička tvorevina nego prava država hrvatskog naroda - kaže Linta i dodaje:

- Gde su to mladi Hrvati naučili a nisu bili deo rata? Pa u porodici, crkvi, na ulici i školi. Oni su sa 18 godina fašistui nacisti i smatraju sve to borbom za slobodu a sve zločince smatraju herojima.

