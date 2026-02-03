Slušaj vest

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević optužio je danas Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) da kontroliše pevača Marka Perkovića Tompsona i već godinu dana ga koristi za rušenje zagrebačke vlasti.

Tomašević je rekao novinarima da mu je, kao gradonačelniku Zagreba, drago zbog toga što sa pozornice na sinoćnjem dočeku rukometaša na glavnom gradskom trgu nije bilo ustaškog, protivustavnog pozdrava, dodajući da je to očekivao nakon što je Vlada Hrvatske preuzela organizaciju dočeka, javlja HRT.

"Rekao sam da su sve maske pale i da se vidi da HDZ kontroliše Tompsona. Kad peva na Hipodromu, onda ima ustaškog pozdrava. Kad peva u Areni, ima ustaškog pozdrava, pa i pod cenu da nigde u gradskim prostorima neće moći da ima koncert. Međutim, kada peva na Trgu na dočeku koji organizuje vlada, nema Čavoglava ni ustaškog pozdrava. Kako to? Zašto vlada to nije dopustila ako nema ništa kontroverzno?", upitao je Tomašević, koji je odbio da Zagreb organizuje doček rukometaša zbog njihove želje da im peva Tompson.

Optužujući HDZ da je instrumentalizovala doček rukometaša za politički obračun, Tomašević je poručio da će se i dalje boriti protiv ustaških pozdrava, te da će braniti ustavne vrednosti.

Istakao je da se dogodio opasan presedan i da je vlada prvi put u istoriji Hrvatske pogazila lokalnu autonomiju i prekršila Ustav tako što je svesno prekršila Zakon o komunalnim delatnostima.

"Molim da ne dozvolimo da vas zavaravaju spinovi iz Vlade koji govore da se radi o Zakonu o vladi i Zakonu o javnom okupljanju. Svako zna da, kad radite nešto na javnom prostoru, dobijete dozvolu policije. Kad postavljate bilo kakve predmete na javnu površinu, morate dobiti dozvolu od jedinice lokalne samouprave", rekao je Tomašević.

Tomašević je najavio da će na sledećoj sednici Gradske skupštine 24. februara biti zatraženo glasanje o ustavnosti vladine odluke o preuzimanju organizacije dočeka, a očekuje da se Ustavni sud u roku tri meseca oglasi o tom pitanju.