Policijski službenici hrvatskog Policijskog nacionalnog biroa za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (služba Rijeka) od jutros su u velikoj akciji!

U koordinaciji sa Kancelarijom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, sprovode kriminalističku istragu koja obuhvata veći broj osoba zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti trgovine drogom, imovinskog kriminala, falsifikovanja isprava u okviru zločinačkog udruženja, kao i pranja novca, saopštila je hrvatska policija.

Tokom jutra započeta su hapšenja, a aktivnosti se sprovode na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske, gde su u toku hitne dokazne radnje.

Akciju sprovodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

(Kurir.rs/Index)

