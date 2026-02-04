HAPŠENJA U 4 ŽUPANIJE, 120 POLICAJACA U VELIKOJ AKCIJI! Na meti dileri, prevaranti, banditi
Policijski službenici hrvatskog Policijskog nacionalnog biroa za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (služba Rijeka) od jutros su u velikoj akciji!
U koordinaciji sa Kancelarijom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, sprovode kriminalističku istragu koja obuhvata veći broj osoba zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti trgovine drogom, imovinskog kriminala, falsifikovanja isprava u okviru zločinačkog udruženja, kao i pranja novca, saopštila je hrvatska policija.
Tokom jutra započeta su hapšenja, a aktivnosti se sprovode na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske, gde su u toku hitne dokazne radnje.
Akciju sprovodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.
