Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD u vezi sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom uključuju tri imejla koja mu je u januaru 2014. godine poslao Boris Nikolić, lekar hrvatskog porekla i investitor poznat kao dugogodišnji glavni savetnik Bila Gejtsa za nauku i tehnologiju. Prema dostupnim informacijama, postoje indikacije da su Nikolić i Epštajn razmenili više od 1.000 imejlova tokom godina. Tri konkretna imejla pominju 43-godišnju TV voditeljku i bivšu manekenku Miu Kovačić i dve hrvatske modne agencije.

Reakcija Mie Kovačić i detalji imejlova

24sata je kontaktirao voditeljku za komentar pre objavljivanja ovog članka, ali u početku se ništa nije čulo zbog smetnji, a kasnije voditeljka nije odgovarala na njene pozive. Međutim, dala je izjavu za Dnevnik.hr.

- Iz medija sam saznala da je moje ime pomenuto u imejlovima iz slučaja Džefrija Epštajna. Uopšte ne poznajem ljude koji su uključeni u ovaj slučaj, niti sam znala da se moje ime deli ili komentariše u privatnoj prepisci drugih ljudi - rekla je Mia Kovačić za Dnevnik.hr, napominjući da žali što je nijedan medij nije kontaktirao pre nego što je objavio njeno ime u kontekstu komunikacije trećih lica sa kojima ona nema nikakve veze.

- Na ovaj način mi se nanosi šteta, a takve publikacije se ne mogu smatrati izveštavanjem u javnom interesu i delovanjem u dobroj veri medija - zaključila je.

Dana 20. januara 2014. godine, u 18:33 časova, Nikolić je poslao Epštajnu imejl pod nazivom „prijatelj mog brata“. Poruka je sadržala link do članka koji se, prema strukturi internet adrese, odnosi na sudski spor između Mie Kovačić i druge osobe.

Istog dana, u 18:52 časova, Nikolić je poslala Epštajnu novi imejl pod nazivom „agencija“. Poruka je sadržala link do veb stranice na kojoj su navedeni uspešni hrvatski modeli.

Uz link, Nikolić je napisao: „Svi izgledaju veoma hrvatski. Jan Luk sada otvara agenciju u Hrvatskoj.“ Pretpostavlja se da se ime „Jan Luk“ odnosi na Žan-Luka Brunela, francuskog modnog agenta i model skauta, osnivača međunarodne agencije Karin Models i kompanije MC2 Model Menadžment, koju je osnovao uz finansijsku podršku Džefrija Epštajna.

Brunel je radio sa Epštajnom od početka 2000-ih do 2015. godine.

Bio je osumnjičen za podvođenje, seksualni napad i učešće u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Francuska policija ga je uhapsila krajem 2020. godine i optužila za silovanje maloletnice, ali je on izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji pre početka suđenja.

Dve hrvatske modne agencije

21. januara 2014. godine, u 7:34, Nikolić je poslao Epštajnu treći imejl, pod naslovom „u Zagrebu“. Poruka je sadržala linkove do zvaničnih veb stranica nekih hrvatskih modnih agencija. Uz linkove, Nikolić je napisao: „Upravo sam shvatio da vam ovo nisam poslao. Počeo sam da pišem sinoć. Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu. Molim vas, javite mi ako vidite nekog talenta.“

Profesionalni angažman Borisa Nikolića

Boris Nikolić je trenutno izvršni direktor investicione firme Biomatics Capital. Široj javnosti je postao poznat kao glavni savetnik Bila Gejtsa za nauku i tehnologiju, gde je vodio ključne investicione aktivnosti u sektorima informacionih tehnologija i zdravstva.

Tokom svoje karijere, učestvovao je u razvoju i finansiranju brojnih kompanija, uključujući Foundation Medicine, ResearchGate, Schrödinger i Nimbus Therapeutics, i suosnivač je nekoliko biotehnoloških kompanija.

Dokumenti vezani za Epštajna takođe navode Nikolića kao alternativnog izvršioca Epštajnove zaostavštine. Nikolić je rekao da je bio šokiran informacijama i da nije nameravao da preuzme tu ulogu. Sudski zapisi potvrđuju da je odbio ulogu.

Iako je Nikolićev tim izjavio da Nikolić nema poslovne veze sa Epštajnom, izveštaji ukazuju da su obojica bili klijenti privatnog bankarstva JPMorgan Chase-a.

Poslovna veza između Epstajna i Nikolića

Epstajn je decenijama bio broker u banci, dovodeći izuzetno bogate klijente. Nakon što je napustio Gejtsov krug, Nikolić je postao jedan od novih klijenata sa značajnim kapitalom. Biomatik Kapital je bio među prvim investitorima u Editas i eDženezis, kompanije povezane sa harvardskim genetičarem Džordžom Čerčem, čiju je laboratoriju Epštajn direktno finansirao.