Danima najavljivano nevreme doneo je večeras Dalmaciji velike nevolje. Zabeležena je jedna od najvećih ciklonalnih plima poslednjih decenija. Širom obale more se prelilo na obale, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok orkanski vetar stvara dodatne probleme.

Plima je posebno izražena u Trogiru, Kaštelima, a pod morem se našao i deo obale na splitskim Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabeležena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru, Vodicama, na Korčuli... Na zvaničnoj automatskoj meteorološkoj stanici DHMZ-a na Marjanu zabeleženi su orkanski udari juga od preko 130 km/h. Mareografi u srednjoj Dalmaciji beleže nivo mora koja je preko 70 centimetara iznad uobičajenog nivoa, a plima je bila najizraženija između 18 i 21 sat.

- U sve objekte je prodrlo more, građani pomažu jedni drugima. Oni koji nisu uz more spuštaju se da pomognu prijateljima, rodbini i kome god treba - kaže jedna meštanka Dalmacije.

Vatrogasci: "Građani nas stalno zovu"

"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigao se nivo mora, velika je plima, jak je jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vreme ne smiri. Reč je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U poslednjih sat i po smo imali pedesetak takvih dojava", rekao je za Hinu vatrogasni zapovednik grada Kaštela Darko Maretić.