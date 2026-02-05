Slušaj vest

U Dalmacijije, prema pisanju hrvatskih medija, najveće probleme izazvala kombinacija olujnog vetra i izraženog niskog vazdušnog pritiska, koja je prouzrokovala ekstremnu ciklonalnu plimu.

Talasi visoki do osam metara izmereni su kod Palagruže, dok su kod Molunta dostizali sedam metara.

Nezapamćeno nevreme pogodilo Hrvatsku

- Ne sećam se da je ikada bilo ovako - rekao je vatrogasni komandant grada Kaštela Darko Maretić, nakon što je sredozemni ciklon u sredu punom snagom pogodio Hrvatsku, donoseći obilnu kišu i neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine.

Dok je na severnom Jadranu palo i više od sto litara kiše po kvadratnom metru, najdramatičnije scene stizale su iz Dalmacije. Jugo sa orkanskim udarima izazvalo je potpuni haos, poplavilo niže delove obale i odseklo ostrva od kopna.

Snažno nevreme pogodilo Dalmaciju Foto: Printscreen/24sata.hr

Desetine intervencija vatrogasaca u Kaštelima

Za samo sat i po vremena, vatrogasci su primili pedesetak dojava o poplavljenim objektima na rivi svih sedam Kaštela.

- Podigao se nivo mora, velika je plima, jak jugo. Ne možemo mnogo da pomognemo dok se vreme ne smiri - rekao je sinoć.

Dok su vodu ispumpavali iz objekata udaljenijih od obale, onima uz samu rivu nisu mogli da pomognu dok se more ne povuče. Stanovnici su proveli besanu noć braneći imovinu vrećama peska i improvizovanim barijerama.

Poplave u Dalmaciji Foto: Printscreen/24sata.hr

Stanovnici u očaju: "Nikada nisam video nešto ovakvo"

- Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam da pomognem i našao se usred naleta talasa. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam da pomognem. Nikada nisam video ovako nešto - rekao je jedan čitalac.

Svetioničar Vojo Šain opisao je talase za Morski.hr kao visoke poput trospratnice, dodajući da zbog bezbednosti nisu izlazili iz kuće.

- Kada su ovako loši vremenski uslovi, moramo paziti da se ne povredimo. Kada se smiri, znaćemo i da li je jugo napravilo štetu - rekao je.

Bujice na ulicama na hrvatskom primorju Foto: Printscreen/24sata.hr

Orkanski udari vetra i rekordni talasi

Nevreme praćeno olujnim jugoistočnim vetrom, koji je povremeno dostizao brzinu od 60 km/h, počelo je oko 20 časova. U kombinaciji sa izraženom plimom, nivo mora porastao je za više od 70 centimetara, što je bilo dovoljno da se prelije preko obale.

Na zvaničnoj stanici Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabeležen je udar juga od 131,4 km/h, dok rekord i dalje drži udar od 149 km/h iz februara 1986. godine.

Još jači vetar zabeležen je na Palagruži, gde je izmeren udar od čak 137 km/h, dok su meteorološke plutače na otvorenom moru registrovale talase visoke do osam metara.

Velika voda potopila ulice u gradovima na obali Jadrana Foto: Printscreen/24sata.hr

More poraslo iznad uobičajenih vrednosti

Najveće probleme izazvao je spoj olujnog vetra i izraženog niskog pritiska, koji je prouzrokovao ekstremnu ciklonalnu plimu. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabeležili su nivo mora viši od 70 centimetara iznad uobičajenih vrednosti.

Vrhunac plimnog talasa dogodio se između 18 i 21 čas. Meteorološko-okeanografska plutača DHMZ-a izmerila je talase visoke do osam metara.

Talasi širom Jadrana

Kako je potvrdio meteorolog Izidor Pelajić u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", talasi su na Palagruži dostizali i do osam metara, kod Molunta do sedam metara, u Viškom kanalu oko četiri metra, dok su operativne plutače takođe beležile talase do četiri metra. U Kvarnerusu talasi bili nešto niži i dostizali do tri metra.

Snažno nevreme paralisalo hrvatsko primorje Foto: Printscreen/24sata.hr

Obilna kiša i saharski pesak paralizovali Split

Nevreme nije zaobišlo ni ostatak Dalmacije. Splitje u sredu popodne paralizovala obilna kiša, koja je sadržala i saharski pesak zbog dotoka vazduha sa severa Afrike. Na Bačvicama je snažan nalet vetra srušio zaštitnu ogradu gradilišta novog hotela, ali srećom niko nije povređen.

Poplave i u Omišu

Problema je bilo i u Omišu, gde su zbog zapušenih šahtova poplavljene brojne ulice, a voda je ulazila u kuće i poslovne prostore.

- Palo je kiše kao nikada do sada. Ceo grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće. Prošle nedelje je takođe palo mnogo kiše, pa su šahtovi i dalje neprohodni. Voda nema gde da ode. Poplava obično dostigne do 15 centimetara, ali nikada ovoliko. Ljudi hodaju sa najlonskim kesama na nogama i gumenim čizmama. Grad ne rešava problem - ispričao je čitalac koji je poslao snimke potopljenih ulica Omiša.

Komandant DVD-a Omiš, Višeslav Pešić, rekao je da veliki problem predstavljaju plima i oseka.