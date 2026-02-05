Slušaj vest

Zagrebačka policija sprovela je kriminalističku istragu nad muškarcem (44) koga sumnjiče da je počinio razbojništvo u pošti. Sa njim su bila još dvojica nepoznatih osumnjičenih za kojima policija traga.

Razbojništvo su izvršili 23. januara u Donjoj Lomnici, a policija je u saopštenju opisala kako se sve dogodilo.

Planirana pljačka uz pomoć iznajmljenog vozila

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke sproveli su kriminalističku istragu nad 44-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništva u poslovnici pošte. Sprovedenom istragom sumnja se da je osumnjičeni zajedno sa dvojicom nepoznatih počinilaca, 23. januara 2026. oko 13 časova, sa unapred stvorenom namerom da oduzmu tuđu pokretnu stvar kako bi je protivpravno prisvojili, taksi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, koje je osumnjičeni iznajmio, došao na adresu poštanskog odeljenja u Donjoj Lomnici u Stepanskoj ulici. Osumnjičeni je, kao vozač vozila, više puta prošao ulicom pored poštanskog odeljenja kako bi se uverio da je poštansko odeljenje prazno.

Maskirani napadači pretili pištoljima

- Zatim je vozilo zaustavio na putu ispred ulaza u dvorište poštanskog odeljenja, nakon čega su iz vozila izašla dvojica nepoznatih maskiranih počinilaca, od kojih je jedan nosio pištolj, pa su ušli u dvorište poštanske filijale. To je primetila zaposlena, koja je pobegla iz poštanskog odeljenja na bočni ulaz a oni su ušli u unutrašnjost pošte.

Ukradeno oko 800 evra