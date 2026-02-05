Slušaj vest

Zagrebačka i varaždinska policija privele su 22-godišnjaka osumnjičenog za trgovinu drogom, koji je pokušao da dostavi pošiljku marihuane u Varaždin koristeći mobilnu aplikaciju za prevoz.

Mladić je uhapšen nakon što je policija prilikom rutinske kontrole kod vozača pronašla ranac sa skoro pola kilograma marihuane, a pretresom njegovih prostorija u Novom Zagrebu pronađena je dodatna droga, vaga i novac, saopštila je Policijska uprava Zagreba.

Naručio je dostavu droge putem aplikacije

Prema sumnjama policije, 22-godišnjak je prethodno organizovao prodaju droge na području Varaždina. U utorak, 2. februara, putem mobilne aplikacije za prevoz rezervisao je vozilo i vozača sa zadatkom da preveze ranac u Varaždin.

Međutim, istog popodneva, policajci su primetili vozača tokom redovne patrole na benzinskoj pumpi. Kada su pregledali ranac koji je nosio, pronašli su 457,1 grama marihuane.

Još marihuane i vage za precizno merenje sakrivene u kući

Istraga je nastavljena sledećeg dana, kada je izvršen pretres porodične kuće, pomoćnih zgrada i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio na području Novog Zagreba.

Tom prilikom, policija je pronašla još 85 grama marihuane. Pored droge, zaplenjene su dve digitalne vage za precizno merenje sa tragovima droge, kao i novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje.

Sumnja se na organizovanu preprodaju