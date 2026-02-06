Slušaj vest

U Malom Mihaljevcu u Međimurju oko 14 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedan čovek ubijen. Ubica je nakon toga sebi oduzeo život. Očevici tvrde da je pucano iz automatske puške.

Nezvanično, žrtva je penzionisani hrvatski karikaturista Damir Novak (65), kojeg je, prema prvim informacijama, vatrenim oružjem usmrtio stariji član šire porodice.

Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog, policija je od komšija saznala da je mogući počinilac naoružan otišao prema šumi. Policajci su krenuli u potragu za njim, ali se u jednom trenutku začuo hitac, te je ubica pronađen mrtav. Sam je sebi oduzeo život.

Ubijeni i ubica su, prema dostupnim informacijama, bili i komšije, a navodno su imali i spor oko međe.

Oglasila se policija

- Danas, 6. februara u 13.51 čas Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave međimurske primio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja i da jedna osoba nepomično leži na putu. Na mesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage, kao i Hitna pomoć. Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je oko 13.50 časova, u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka. Nakon opisanog događaja, 68-godišnji počinilac je u obližnjem šumarku izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na licu mestu. Na mestu događaja sprovode se intenzivna kriminalistička istraživanja, u okviru kojih se obavlja i uviđaj - saopštila je policija.

Kurir.rs/Index.hr

