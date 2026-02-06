Slušaj vest

U Malom Mihaljevcu danas je u teškom zločinu, hicem iz vatrenog oružja, ubijen Damir Novak, predsednik Opštinskog veća Sveti Juraj na Bregu, nekadašnji predsednik Mesnog odbora Malog Mihaljevca, istaknuti vatrogasac i dugogodišnji saradnik i karikaturista Međimurskih novina.

Foto: Facebook/Damir Novak

– Srela sam Damira kod prodavnice, bilo je malo pre 14 sati. Kada sam kasnije došla kod svoje ćerke, čula sam pucnje. Unuk je došao iz škole i pitao šta hitna pomoć radi u selu, nije mu bilo jasno. Ne mogu da dođem sebi, jer sam ga malopre videla. Da je Damir znao šta ga čeka kod kuće… Navodno ga je napadač čekao napolju i pucao na njega. On je oružje imao odranije, a meštani kažu da je i ranije bilo problema. Strašno je šta smo doživeli u tom malom selu – rekla je meštanka, njegova prijateljica iz školskih dana.

Srnec je živeo sa suprugom i bio je teško bolestan, ispričala je suseda. Posle napada se udaljio prema šumi, gde je pronađen mrtav. Sve se dogodilo u Ulici Prvog maja.

Pucao u njega iz automatske puške, pa sebi presudio

Podsetimo, u Malom Mihaljevcu u Međimurju oko 14 sati došlo je do pucnjave u kojoj je jedan čovek ubijen. Ubica je nakon toga sebi oduzeo život. Očevici tvrde da je pucano iz automatske puške.

Prema prvim saznanjima, žrtva je penzionisani hrvatski karikaturista Damir Novak (65), kojeg je, prema prvim informacijama, vatrenim oružjem usmrtio stariji član šire porodice.

Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog, policija je od komšija saznala da je mogući počinilac naoružan otišao prema šumi. Policajci su krenuli u potragu za njim, ali se u jednom trenutku začuo hitac, te je ubica pronađen mrtav. Sam je sebi oduzeo život.

