U riječkoj Dvorani mladosti na večerašnjem koncertu pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po promovisanju ustaštva, uz pesmu ''Bojna Čavoglave'', mogle su se videti desne ruke u vazduhu, prenosi Novi list.

- Slično je bilo i na pesmi 'Anica - Kninska kraljica', a na video-bimu je pre i tokom pesme 'Pjevaj sokole' osvanuo Tuđman s govorom, a energični niz nastavili su 'Geni kameni' i 'Moj Ivane' - navodi riječki portal.

Uoči večerašnjeg koncerta lokalna desničarska politička aktivistkinja Vedrana Spadoni postavila je veliku hrvatsku zastavu u dvorani, a celom inicijativom se pohvalila objavom na društvenim mrežama, koju je završila ustaškim pozdravom "Za dom spremna", prenose hrvatski mediji.

- Trobojnicu s kule Trsačke postavili smo danas u Dvoranu mladosti. Hvala KN Armada. Ravno iz Partizanskog puta preko Vrlija i Felkerove do Trga Viktora Bubnja. ''Za dom spremna'' - napisala je Spadoni uz fotografiju sa zastavom iz riječke dvorane, prenosi portal "Rijeka danas".

Ranije danas u Rijeci su osvanuli plakati sa Tompsonovim i likom italijanskog pesnika i nacionaliste, koji se smatra pretečom fašizma, Gabrijelom D'Anuncijem, s podignutom desnicom, prenose hrvatski mediji.

- U Rijeci znamo šta je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu - piše na jednom plakatu, preneo je Index.hr.

Na tom plakatu nalaze se slike Tompsona i Gabrijela D'Anuncija s podignutom desnicom.

- Ne tlače nas ni Srbi, ni migranti, ni 'rodna ideologija', nego kapitalizam, patrijarhat i 'lideri' svih vrsta. Ko se ovde i sad bogati, a ko trpi najgore nasilje. SFSN - piše na drugom plakatu, piše Tanjug, a prenose beogradski mediji.

"Ujedinjeni protiv fašizma"

Fotografiju plakata objavila je inicijativa ''Ujedinjeni protiv fašizma'' čije su članice u ponedeljak za vreme Tompsonovog nastupa na dočeku rukometaša u Zagrebu sa zgrade razvile transparent s porukom "Ujedinjeni protiv fašizma".

Gabrijele D'Anuncio bio je italijanski pesnik i nacionalista koji je 1919. s dobrovoljcima zauzeo Rijeku, koja se tada zvala Fiume, kako bi je pripojio Italiji, suprotno međunarodnim dogovorima nakon Prvog svetskog rata, podseća portal Index.

On je u tom gradu uspostavio kratkotrajnu, paradržavnu vlast koja je trajala do kraja 1920. a njegov poduhvat smatra se jednim od preteča italijanskog fašizma.

Tompson će osim večerašnjeg imati i sutra koncert u riječkoj Dvorani mladosti.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske pozvali su posetioce koncerta da poštuju uputstva i pravila organizatora, kao i upozorenja i naredbe policijskih službenika, navodi portal.

Kako se dodaje, policija će pre, za vreme i nakon koncerata na mestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima audio i video snimati i fotografisati.

