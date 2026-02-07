Slušaj vest

Nakon tragičnog ubistva u Malom Mihaljevcu u Hrvatskoj, oglasila se unuka ubijenog Damira Novaka, koja je ispričala šokantne detalje zločina.

U poruci koju je poslala portalu Međimurski rekla je da želi da iznese tačne informacije jer smatra „da svi treba da znaju istinu“.

"Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu. U trenutku kada je izašao iz auta, pucao je u automobil, pa njemu u leđa. Deda je tada uzviknuo i pao na pod, pa su baka i sestra istrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve komšije sa svih pet strana, niko se nije usudio da priđe i pomogne. Sestra je vrištala. A on je hladnim pogledom prislonio pušku na njenu glavu i rekao: „Trčite obe unutra ili ću i vas.“ Baka je utrčala sa sestrom unutra, a on je krvoločno ispalio nekoliko metaka dedi u glavu, kukavički pobegao i ubio sebe, napisala je unuka pomenutom portalu.

"Eto kako su nas 'pazili' policajci"

"Policija nam je govorila: 'Ne brinite, mi ga pazimo.' Evo kako su nas pazili. Tako smo izgubili najdivniju osobu na svetu, mog dedu, koji je crtao svaku karikaturu da bi mogao da mi priušti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A sestra sa svojih devet godina ne spava i plače cele noći", dodala je.

Napisala je i da su imali dokaze o svakodnevnim pretnjama i da su sve slali policiji. Kazala je i da ih je ubica, Dragutin Srnec, posmatrao sve vreme, te da je 2022. godine pred njenom mlađom sestrom pretio da će ubiti Novaka.

"Kada su dedi pre godinu i dve umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pesme, te je često pevao „Majka će te hladnog ljubiti“. Kada je saznao da boluje od tumora i da mu nema spasa, poslednja želja mu je bila da oduzme život mome dedi.