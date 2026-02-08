Slušaj vest

Na Fejsbuk stranici Savet Mesnog odbora Savski Gaj objavljeno je da u poslednjih nekoliko meseci primećuju sve veći broj grafita sa uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima u blizini osnovne škole u Savskom Gaju u Zagrebu.

Kako se vidi na fotografijama, na grafitima je izražena i mržnja prema Srbima, a sadrže i antisemitske poruke.

U svom saopštenju, uputili su apel roditeljima da razgovaraju sa decom, kako bi se stalo na put ovakvom sramnom ponašanju.

Grafiti mržnje prema Srbima u Zagrebu Foto: Facebook/Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj

"Grafiti mržnje nisu prihvatljivi u našem komšiluku. U poslednjih nekoliko meseci primetili smo sve veći broj grafita sa uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima u sokacima i u blizini Osnovne škole u ​​Savskom gaju. Takve poruke nisu samo vandalizam - one su direktan poziv na mržnju i isključivost. Ovim putem apelujemo na sve naše sugrađane da razgovaraju sa svojom decom", navodi se u saopštenju Saveta Mesnog odbora Savski Gaj.

"Sloboda govora ne podrazumeva širenje mržnje i netolerancije prema drugima i onima koji su drugačiji. Patriotizam nije veličanje nacističkih ili bilo kojih drugih totalitarnih simbola ili ideologije. Pravilno obrazovanje je ključno sredstvo u borbi protiv neznanja koje rađa mržnju. Budimo im primer i pokažimo da u našem komšiluku nema mesta mržnji i diskriminaciji", dodaje se.

(Kurir.rs/Blic)

