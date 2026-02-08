Slušaj vest

Na Radničkoj ulici u Zagrebu, 26. januara u 17:20 sati, u saobraćajnoj nesreći teško je povređena srednjoškolka Dora Lukić, dok je na crveno prelazila obeleženi pešački prelaz. Na nju je naleteo putnički automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljala 50-godišnja žena.

Dora je 48 sati nakon nesreće preminula u KBC-u Rebro. Imala je 17 godina.

Dorini roditelji, otac Daniel i majka Ines, doneli su odluku da doniraju organe svoje ćerke. Zahvaljujući toj odluci, spaseno je pet života, u Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama, piše 24sata.

Dora Lukić Foto: Printscreen Facebook

"Srce joj sada kuca negde drugde"

"Znao sam da bi ona to želela. Ona ne bi ni razmišljala, njoj je samo bilo važno pomagati svima, ljudima, životinjama... Tako da bi milion posto želela da donira organe. Takva je bila, ponos naš," rekao je za 24sata otac Daniel.

"Hteo sam da bar deo nje živi negde, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje. Srce joj sada kuca negde drugde. Sada je petero ljudi dobilo priliku za život, a negde tamo kuca srce naše voljene Dore," govori kroz suze.