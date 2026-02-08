Slušaj vest

Ribar Dinko Foretić naišao je u petak na truplo velikog morskog stvora u uvali Vela Travna na Visu.

- Naleteli smo na beštiju u poprilično raspadnutom stanju. Dugačka je oko pet do šest metara, a nedostaje joj deo repa. Isprva sam pomislio da je reč o kitu, međutim, nakon što sam malo pretraživao po internetu, više mi je nalikovala morskoj kravi, ali ona ne obitava ni u Sredozemlju, ni u Jadranu - napisao je Foretić na svaom nalogu an društvenoj mreži Fejsbuk.

Foretić je kontaktirao veterinarski institut u Zagrebu i dan kasnije u uvali snimio truplo. Ispod objave osvanuo je komentar sa uputama o postupanju u ovakvom slučaju, a koji bi takođe mogao dati odgovor o čemu se tačno radi.

- Prema Protokolu najbolje je nazvati centar 112 koji će kontaktirati nas koji se bavimo istraživanjem morskih sisara. Prema fotografiji mislim da se radi o ulješuri. S obzirom na to da "Institut plavi svet" ima svoju stanicu na Visu kad se radi o živim ili povređenim životinjama obično kontaktiraju nas. Tako smo pre nekoliko dana sa Visa u Oporavilište za morske kornjače na Lošinju preneli povređenu glavatu želvu. Mrtve životinje u uznapredovalom stanju raspadanja zbrinjavanju obično komunalne službe - napisao mu je korisnik.

Trovna je inače ekskluzivna lokacija na južnoj strani ostrva Visa u Hrvatskoj, a poznata je po luksuznim vilama.