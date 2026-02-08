Slušaj vest

Snažan anticiklon i velika hladna masa nad Sibirom veoma su sporo pokretni, pa zadržavaju atmosferske poremećaje koji preko Atlantika putuju ka Evropi.

Istovremeno, iznad istočnog Atlantika, ispred zapadne obale Evrope, ostaje postojan ciklonalni vrtlog čije će se središte tokom naredne nedelje polako pomerati nad kopno srednje Evrope.

Iznad Atlantika, od oblasti Kariba do zapadnih obala Pirinejskog poluostrva, izražena mlazna struja na visini od oko 12 kilometara, sa brzinama i do 260 km/h, prelazi Atlantik i ka evropskom kopnu donosi niz ciklona. U takvom rasporedu vazdušnih masa, u našim krajevima do kraja meseca mogu se očekivati brze i česte promene vremena, uz obilne padavine koje bi lokalno mogle izazvati značajan porast vodostaja reka i bujičnih potoka.

U ponedeljak će Hrvatsku pogoditi manji pad temperature. Jutarnje temperature u unutrašnjosti biće oko 4 °C, a najviše dnevne oko 9 °C. Na Jadranu jutarnje temperature će biti oko 10 °C, a najviše dnevne oko 13 °C, dok će na krajnjem jugu Dalmacije i na ostrvima dostići oko 15 °C.

Vreme će biti promenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, osim na krajnjem jugu Jadrana, gde će prevladavati oblačno uz slab do umeren pljusak.

Popodne i tokom noći u utorak očekuje se novo naoblačenje sa severozapada, sa kišom, a u višim predelima Like i Gorskog kotara, iznad 1.200 metara nadmorske visine, moguća je slaba susnežica.

Zbog kretanja plitkog ciklona duž Jadrana, vetar će imati dva različita režima. Na srednjem i južnom Jadranu duvaće slab do umeren jugo i oštro, dok će na severnom Jadranu prevladavati slab, a povremeno i u podvelebitskom primorju umeren vetar i oštro, dok će duvati bura.

Nestabilno do kraja nedelje

Od utorka pa do kraja nedelje očekuje se pretežno oblačno i kišovito vreme. Najveće količine padavina biće na Jadranu, posebno u srednjem i južnom delu. Krajem nedelje, prema trenutnim prognostičkim modelima, u višim slojevima atmosfere nad istočnim Balkanom prodreće manja količina hladnijeg vazduha, pa je u planinskim predelima moguć sneg.

U prizemnim slojevima atmosfere zadržaće se relativno topao i vlažan vazduh, pa se temperature neće bitnije menjati. Noćne temperature u unutrašnjosti biće oko 5 °C, a na Jadranu oko 10 °C, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 7 °C, a na Jadranu oko 12 °C.

Do kraja nedelje prevladaće vetrovi zapadnog i jugozapadnog pravca. Kratkotrajno zahlađenje uz obilne padavine očekuje se tokom narednog vikenda.