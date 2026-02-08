PANIKA KOD OSIJEKA! Voz pun putnika počeo da gori usred vožnje, usledila neviđena drama
Osječkom Glasu Slavonije javila se putnica iz prepunog voza na liniji prema Osijeku, koji se zapalio nekoliko stotina metara pre ulaska u mesto Dopsin, večeras, petnaestak minuta nakon 20 sati.
- Primetila sam da se voz zaustavlja, ali mislila sam da se približavamo stanici. U tom je trenutku dotrčao kondukter i počeo da viče: 'Voz gori, svi brzo izlazite napolje!' Nastala je panika i naguravanje. Bilo je mnogo učenika i studenata koji su putovali prema Osijeku, ali i drugih putnika. Ljudi su nagrnuli prema vratima... Izašli smo u polje, užasan osećaj - bili smo u mraku, na nekoj njivi, u blatu do kolena i u potpunoj neizvesnosti. Potom je kondukter istrčao i vatrogasnim aparatom ugasio plamen.
- Svi smo bili u strahu, neki su i zaplakali. Kondukter je uspeo da brzo ugasi vatru koja je izbijala ispod same kompozicije i rekao nam da se vratimo u voz jer ćemo nastaviti put prema Osijeku. Ja sam odlučila da se vratim, ali mnogi putnici su se uputili prema obližnjem putu jer se nisu usudili da ponovno uđu u voz. Nakon određenog vremena rečeno nam je da ipak nećemo nastaviti putovanje tim vozom, već da će nam biti organizovan prevoz prema Osijeku, ispričala je Ivana, jedna od putnica u vozu.
Požar je ugašen, a povređenih, na sreću, nema. Putnici su u trenutku pisanja ovog teksta još čekali organizovani prevoz prema svojim odredištima. Zvaničnih informacija za sada nema.
Kurir/Glas Slavonije