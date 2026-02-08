Slušaj vest

Osječkom Glasu Slavonije javila se putnica iz prepunog voza na liniji prema Osijeku, koji se zapalio nekoliko stotina metara pre ulaska u mesto Dopsin, večeras, petnaestak minuta nakon 20 sati.

- Primetila sam da se voz zaustavlja, ali mislila sam da se približavamo stanici. U tom je trenutku dotrčao kondukter i počeo da viče: 'Voz gori, svi brzo izlazite napolje!' Nastala je panika i naguravanje. Bilo je mnogo učenika i studenata koji su putovali prema Osijeku, ali i drugih putnika. Ljudi su nagrnuli prema vratima... Izašli smo u polje, užasan osećaj - bili smo u mraku, na nekoj njivi, u blatu do kolena i u potpunoj neizvesnosti. Potom je kondukter istrčao i vatrogasnim aparatom ugasio plamen.

- Svi smo bili u strahu, neki su i zaplakali. Kondukter je uspeo da brzo ugasi vatru koja je izbijala ispod same kompozicije i rekao nam da se vratimo u voz jer ćemo nastaviti put prema Osijeku. Ja sam odlučila da se vratim, ali mnogi putnici su se uputili prema obližnjem putu jer se nisu usudili da ponovno uđu u voz. Nakon određenog vremena rečeno nam je da ipak nećemo nastaviti putovanje tim vozom, već da će nam biti organizovan prevoz prema Osijeku, ispričala je Ivana, jedna od putnica u vozu.