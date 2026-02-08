Slušaj vest

Osječkom Glasu Slavonije javila se putnica iz prepunog voza na liniji prema Osijeku, koji se zapalio nekoliko stotina metara pre ulaska u mesto Dopsin, večeras, petnaestak minuta nakon 20 sati.

- Primetila sam da se voz zaustavlja, ali mislila sam da se približavamo stanici. U tom je trenutku dotrčao kondukter i počeo da viče: 'Voz gori, svi brzo izlazite napolje!' Nastala je panika i naguravanje. Bilo je mnogo učenika i studenata koji su putovali prema Osijeku, ali i drugih putnika. Ljudi su nagrnuli prema vratima... Izašli smo u polje, užasan osećaj - bili smo u mraku, na nekoj njivi, u blatu do kolena i u potpunoj neizvesnosti. Potom je kondukter istrčao i vatrogasnim aparatom ugasio plamen.

- Svi smo bili u strahu, neki su i zaplakali. Kondukter je uspeo da brzo ugasi vatru koja je izbijala ispod same kompozicije i rekao nam da se vratimo u voz jer ćemo nastaviti put prema Osijeku. Ja sam odlučila da se vratim, ali mnogi putnici su se uputili prema obližnjem putu jer se nisu usudili da ponovno uđu u voz. Nakon određenog vremena rečeno nam je da ipak nećemo nastaviti putovanje tim vozom, već da će nam biti organizovan prevoz prema Osijeku, ispričala je Ivana, jedna od putnica u vozu.

Požar je ugašen, a povređenih, na sreću, nema. Putnici su u trenutku pisanja ovog teksta još čekali organizovani prevoz prema svojim odredištima. Zvaničnih informacija za sada nema.

Kurir/Glas Slavonije

Ne propustiteHrvatskaPRONAĐENO TELO MUŠKARCA U KUĆI U KOJOJ JE IZBIO POŽAR: Užas kod Sinja!
vatrogasci vatra požar gašenje požara
HrvatskaOPUŠAK CIGARETE IZAZVAO TRAGEDIJU Muškarac (67) stradao u požaru u kući
shutterstock-279514505.jpg
HrvatskaNAČIN NA KOJI SU NASTRADALI JE POTRESAN: Tela dvojice muškaraca pronađena u kući u Glini
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaBUKTINJA U GRADSKOM JEZGRU TROGIRA: Zapalila se kuća, plamen se proširio na druge objekte, vatrogasci na terenu, upućen hital apel građanima! (VIDEO)
Trogir požar