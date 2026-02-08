Slušaj vest

U noći između subote i nedelje, oko 1.30 časova, u Vrani kod crkve Svete Nediljice u opštini Pakoštane izbila je masovna tuča desetina ljudi, potvrdili su meštani koji su prisustvovali događaju.

Iako je, prema njihovim rečima, nekoliko policijskih vozila izašlo na lice mesta, policija još nije objavila zvanično saopštenje o incidentu.

Prema rečima svedoka, tuča se dogodila na parkingu pored crkve, nakon karnevalske proslave koja je održana u šatoru u okviru svetilišta.

- Bilo je oko 50 odraslih, svi pod dejstvom alkohola. Odjednom je izbila masovna tuča, letele su pesnice, stolice, sve - rekao je za "Slobodnu" meštanin koji je želeo da ostane anoniman, a koji tvrdi da je lično video događaj.

Izjave svedoka o haosu

Svedoci kažu da je šator u kome se održavala proslava teško oštećen, a inventar uništen.

- Šator je razlupan i polomljen, klupe su bile razbijene. To je bilo divljanje, a ne proslava - rekao je on.

Prema rečima očevidaca, na mesto događaja stigla su najmanje tri policijska vozila. Parohijski sveštenik, don Srećko Petrov, takođe je upoznat sa incidentom i, prema rečima meštana, izrazio je duboku zabrinutost.

Crkva Svete Nediljice u Vrani ima veliki zavetni i istorijski značaj. Posvećeno je ranohrišćanskoj mučenici Svetoj Nediljici, a njen praznik se tradicionalno slavi prve nedelje u julu, kada u Vranu dolazi veliki broj hodočasnika iz cele Dalmacije.

Meštani kažu da su zgroženi činjenicom da se ovakav incident dogodio u crkvi, i pozivaju nadležne institucije da reaguju.

- Neka se zna šta se dogodilo. Ovo se ne sme zataškavati - kažu.