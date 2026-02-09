Slušaj vest

Na sportskoj dvorani Dinko Lukarić na Kozali u Rijeci, ovog ponedeljka, primećeni su nacistički simboli, zbog čega je reagovala policija, a gradske službe su odmah pristupile njihovom uklanjanju.

Na spoljašnjem delu objekta, kao i unutar same dvorane, bili su vidljivi grafiti sa nacističkom simbolikom – nacistička zastava sa svastikom i oznaka nacističke formacije "SS". Fotografije koje je primio portal Fiuman pokazuju da su simboli oslikani direktno na zgradi dvorane.

Ovo je sportski objekat javne namene koji svakodnevno koriste sportisti, deca i mladi, kao i mnogi građani u okviru rekreativnih i javnih programa.

Grafiti vidljivi i deci tokom treninga

Kako je navedeno, nacistički simboli oslikani na dvorani vidljivi su i iz unutrašnjosti, gde su deca tog dana trenirala. Za sada nije poznato ko je ispisao grafite niti kada su tačno nastali.

Policijska uprava Primorsko-goranska potvrdila je da je primila dojavu i da postupa:

- Izveštavamo da je policija jutros primila dojavu o grafitu neprimerenog sadržaja na sportskom objektu u Rijeci te postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima - naveli su iz riječke policije.

Grad Rijeka osuđuje incident

Grad Rijeka osudio je incident i obavestio javnost da su sporni simboli uklonjeni nakon policijskog uviđaja.

- Grad Rijeka najoštrije osuđuje pojavu iscrtavanja nacističkih simbola na sportskoj dvorani na Kozali, te se, nakon obavljenog policijskog uviđaja, odmah pristupilo njihovom uklanjanju. Podsećamo, Grad Rijeka kontinuirano radi na uklanjanju svih grafita i oznaka koje pozivaju na mržnju, a od nadležnih institucija i u ovom se slučaju očekuje da hitno utvrde počinitelje i preduzmu sve pravno dostupne mere - poručili su iz Grada Rijeke.

U odgovoru je naglašeno i vrednosno stajalište grada:

- Rijeka je grad koji jasno stoji uz sve one koji se zalažu za društvo bez nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti te ovaj čin na dvorani "Dinko Lukarić" osuđuje kao neprihvatljiv i suprotan temeljnim vrednostima demokratskog društva - naveli su iz Grada.

Isticanje nacističkih simbola u Hrvatskoj je zakonom zabranjeno i može predstavljati krivično delo ili prekršaj, u zavisnosti od okolnosti.

Moguća povezanost sa koncertima

Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti i traga za počiniocem.

U petak i subotu su u Rijeci održana dva koncerta Marka Perkovića Tompsona. Na koncertu u subotu, Tompson je održao govor u kojem je, između ostalog, rekao: