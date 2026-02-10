Slušaj vest

U policijskom pritvoru završio je Makaranin (43) kod koga je policija pronašla brojno ilegalno oružje, među kojim i dve automatske puške, kao i preko 700 komada različite municije, saznaje se u splitskoj policiji.

Policija iz Makarske je izvestila da je završila kriminalističko istraživanje nad četrdesettrogodišnjakom koga sumnjiči za krivično delo nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom njegovog stana policija je pronašla dve automatske puške sa dva pripadajuća okvira, kao i poluautomatsku pušku i dva pištolja sa pripadajućim okvirima.

Osim toga, zaplenili su i 431 komad puščane municije, 255 komada pištoljske municije, 25 komada malokalibarske municije, kao i neprijavljeni gasni pištolj.

Muškarac će danas uz krivičnu prijavu biti predat pritvorskom nadzorniku, saopštila je hrvatska policija.

