Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhapšen je u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, prema nezvaničnim podacima, zajedno sa još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju.

Lokalni mediji navode da je rano jutros hrvatska policija ušla u prostorije Grada Nove Gradiške i da su policijska vozila viđena i ispred zgrade Turističke zajednice, ispred domova pojedinih zaposlenih u gradskoj upravi, kao i ispred kuće gradonačelnika, navodno osumnjičenog za primanje mita.

U februaru prošle godine Grgić je na početku suđenja, zajedno sa bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i preduzetnikom Krešom Petekom, odbacio krivicu za optužbe EPPO (Kancelarija evropskog javnog tužioca) koji ih u kraku afere Janaf tereti za nezakonitosti sa evropskim novcem.

Grgića tereti EPPO

EPPO optužnica tereti Grgića, koji je nakon hapšenja izašao iz SDP pa je kao samostalni kandidat ponovo izabran za gradonačelnika Nove Gradiške, da je dva puta od Peteka primio 15.000 evra mita u zamenu za manipulaciju postupcima javne nabavke kako bi firmama povezanim sa Petekom osigurao dodelu poslova na dva građevinska projekta.

Po nalogu Uskoka, u toku su hapšenja i hitne dokazne radnje koje sprovodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (PNUSKOK).