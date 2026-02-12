Slušaj vest

Gradonačelnik SplitaTomislav Šuta iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) izjavio je danas da će od ovog leta u delovima tog grada grada biti zabranjena prodaja alkohola tokom noći, ukoliko do tada budu usvojene izmene zakona kojima se to omogućava.

Zabrana se neće odnositi na ugostiteljske objekte, već na na kioske, podrume pića i trgovine koje su se proteklih godina masovno otvarale u strogom centru grada i smatraju se jednim od generatora noćnog nereda.

Bez alkohola od 20-06

Prodaja alkohola bi bila onemogućena od 20 časova do 6 ujutru. Zabranu bi trebalo da omoguće izmene Zakona o trgovini u Hrvatskoj koje će se e sedmice, prema najavama, naći u e-Savetovanju, a potom ubrzo i u saborskoj proceduri.

One bi trebalo da daju gradovima i opšinama mogućnost da na svom području zabrane noćnu prodaju alkohola, o čemu će odlučivati gradska i opštinska veća.

Foto: YouTube/ TV Dalmacija

Šuta je za Tportal rekao da će po završetku procedure stručne službe izraditi procenu i predložiti Gradskom veću odluko delovima grada u kojima će se ograničiti prodaja alkohola u noćnim satima.

Proteklih godina su se na slične poteze odlučili brojni veliki gradovi u Italiji i Španiji, uglavnom oni pod najvećim pritiskom turizma. U Hrvatskoj bi se uz Split, za takvu meru vrlo brzo mogao odlučiti i Hvar.