Slušaj vest

Naknadno, na osnovu dobijenog opisa, policija je napravila foto-robot nepoznatog počinioca i poziva građane da im se jave ukoliko prepoznaju osobu.

- U vezi sa izvršenjem krivičnog dela 29. januara 2026. godine, u prodavnicu u Zaboku je došla mlađa muška osoba, visoka približno 170 centimetara i slabije građe. Molimo građane, ukoliko imaju informacije o nepoznatom muškarcu sa fotografije, za koga se pretpostavlja da je počinilac krivičnog dela, da obaveste najbližu policijsku stanicu ili nas pozovu na broj 192. Građani takođe mogu dostaviti informacije putem imejl adrese krapinsko-zagorska@policija.hr - apeluje policija.

Takođe napominju da se svaka korisna informacija može prijaviti anonimno.

Prema krivičnoj prijavi podnetoj protiv za sada nepoznatog počinioca, mladić je ušao u prodavnicu oko 16:30 časova gore navedenog datuma, maskiran i sa pištoljem.

Prišao je 36-godišnjoj prodavačici i tražio joj novac, ali pošto je u tom trenutku u prodavnicu u Zaboku ušao kupac, maskirani lopov je pobegao praznih ruku.