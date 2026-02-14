Slušaj vest

Sinoć oko 21:45, na autoputu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe poginule, a dve su teško povređene. Kako je policija juče potvrdila Indeksu, nesreća se dogodila na južnoj traci autoputa A3, kod Rajića.

Tri neidentifikovana muškarca i jedna žena, koji su bili pešaci, pretrčavali su autoput, kada su ih udarila dva automobila.

Dva muškarca su preminula na licu mesta, dok su drugi muškarac i žena prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gde su im dijagnostikovane teške telesne povrede. U incidentu je lakše povređen putnik iz jednog od automobila.

Naložena obdukcija

Tela muškaraca prevezena su u Opštu bolnicu Sisak, gde će biti obavljene obdukcije.

Uviđaj na mestu događaja vodio je zamenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Sisak u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sisak-Moslava.

Od 22:10 do 1:45 časova, južna traka autoputa A3 na deonici od raskrsnice Novska do raskrsnice Okučani bila je zatvorena za sav saobraćaj, a saobraćaj je preusmeren duž županijskog puta.

Policija će podneti izveštaj o ovom incidentu Opštinskom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Index.hr)

