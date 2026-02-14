Slušaj vest

Pevač Marko Perković Tompson, poznat po promovisanju ustaštva sinoć je održao koncert u dvorani Pecara u Širokom Brijegu pred  hiljadama ljudi. 

Tokom izvođenja pesme "Bojna Čavoglave" na koncertu, publika je zajedno s njim uglas uzvikivala ustaški pozdrav "Za dom spremni".

U subotu ga očekuje još jedan koncert.

Ovi koncerti deo su velike turneje u sklopu koje je Tompson već nastupao u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci.

(Kurir.rs)

