Pevač Marko Perković Tompson sinoć je održao koncert u Širokom Brijegu pred hiljadama ljudi.
Hrvatska
EKSPLOZIJA USTAŠLUKA NA TOMPSONOVOM KONCERTU! Desne ruke uvis: Poklič "ZA DOM SPREMNI" ori se dvoranom u Širokom Brijegu! (VIDEO)
Pevač Marko Perković Tompson, poznat po promovisanju ustaštva sinoć je održao koncert u dvorani Pecara u Širokom Brijegu pred hiljadama ljudi.
Tokom izvođenja pesme "Bojna Čavoglave" na koncertu, publika je zajedno s njim uglas uzvikivala ustaški pozdrav "Za dom spremni".
U subotu ga očekuje još jedan koncert.
Ovi koncerti deo su velike turneje u sklopu koje je Tompson već nastupao u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci.
