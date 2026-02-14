Slušaj vest

Danas je u gradu Sveta Nedelja u Hrvatskoj održan karneval, a na scenu se popeo i gradonačelnik Dario Zurovec.

Bio je maskiran u pevača Marka Perkovića Tompsona iz spota Čavoglava.

U vojnoj uniformi sa automatskom puškom. „Dobar dan, dobrodošli, i ja sam se maskirao za tu priliku kao što vidite...“, započeo je svoje obraćanje na karnevalskoj bini, do koje je došao neko maskiran u premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i dao mu mač.

Bila je tu i osoba koja je imala masku gradonačenika Zagreba Tomislava Tomaševića.

1/4 Vidi galeriju Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, maskirao se u Tompsona za karneval Foto: Facebook/Dario Zurovec - gradonačelnik Grada Svete Nedelje

„Karneval je doba godine kada se svi šale i na neki način ismevaju, a Tompson je ponovo u poslednje vreme vruća tema, pa sam ga zato i izabrao. Gradonačelnik Zagreba i premijer Plenković takođe su bili maskirani sa mnom zbog nedavnog dočeka rukometaša, što je bila tema debate“, kratko nam je rekao Zurovec.

„Još uvek možete stići na karneval u Svetoj Nedelji“, napisao je na Fejsbuku, gde je objavio i slike.