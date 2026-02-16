Slušaj vest

Vladajuća koalicija HDZ i Domovinskog pokreta s partnerima (76 poslanika) našla se u problemu nakon što je HSLS-ov predsednik Dario Hrebak najavio mogući izlazak iz koalicije zbog snimka na kojem poslanik DP-a i bivši ministar Josip Dabro peva ustaške stihove o Anti Paveliću.

HSLS ima dva poslanika, pa bi izlaskom koalicija pala na 74. Hrebak je poručio da liberali neće učestvovati dok se ne prestane s ustašovanjem i da će stranačko Predsedništvo odlučiti o daljim koracima. HDZ upozorava da vraćanje u Drugi svetski rat samo produbljuje podele.

Dabro se branio rekavši da će pevati šta želi, dok Hrebak oštro poručuje: „E sad bi bilo dosta, naša tolerancija ima granice“.

Šta je sve Dabro pevao?

Poslanik Sabora iz Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi premijera Andreja Plenkovića i član parlamentarne većine, snimljen je kako peva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva „vođom svih Hrvata“.

Snimak je zabeležen na karnevalskom jahanju u Komletincima, mestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-sremskoj županiji, a proširio se putem Fejsbuka. Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao“ o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove:

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je sahranjen u Madridu. Uz to je dobacio i komentar „samo za Milorada“, verovatno aludirajući na predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.

"Ubiše nam Radića, a mi njima Karađorđevića"

Dabro je u izvođenju dodao još jedan stih: „Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića“, referirajući se na atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je ubijen 9. oktobra 1934. u Marseju. U organizaciji atentata učestvovali su pripadnici VMRO-a i ustaškog pokreta. Ante Pavelić, poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, preminuo je 1959. u Madridu, gde je i sahranjen.

Na Dabrove istupe reagovao je predsednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Dario Hrebak, takođe član vladajuće većine. U objavi na društvenim mrežama poručio je da je neprihvatljivo dovoditi u istu rečenicu, a kamoli u istu pesmu, Stjepana Radića i Antu Pavelića.