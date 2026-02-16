PADA VLADA U HRVASTKOJ ZBOG USTAŠLUKA? BIVŠI PLENKOVIĆEV MINISTAR VELIČAO PAVELIĆA: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata!" (VIDEO)
Vladajuća koalicija HDZ i Domovinskog pokreta s partnerima (76 poslanika) našla se u problemu nakon što je HSLS-ov predsednik Dario Hrebak najavio mogući izlazak iz koalicije zbog snimka na kojem poslanik DP-a i bivši ministar Josip Dabro peva ustaške stihove o Anti Paveliću.
HSLS ima dva poslanika, pa bi izlaskom koalicija pala na 74. Hrebak je poručio da liberali neće učestvovati dok se ne prestane s ustašovanjem i da će stranačko Predsedništvo odlučiti o daljim koracima. HDZ upozorava da vraćanje u Drugi svetski rat samo produbljuje podele.
Dabro se branio rekavši da će pevati šta želi, dok Hrebak oštro poručuje: „E sad bi bilo dosta, naša tolerancija ima granice“.
Šta je sve Dabro pevao?
Poslanik Sabora iz Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi premijera Andreja Plenkovića i član parlamentarne većine, snimljen je kako peva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva „vođom svih Hrvata“.
Snimak je zabeležen na karnevalskom jahanju u Komletincima, mestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-sremskoj županiji, a proširio se putem Fejsbuka. Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao“ o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove:
"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je sahranjen u Madridu. Uz to je dobacio i komentar „samo za Milorada“, verovatno aludirajući na predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.
"Ubiše nam Radića, a mi njima Karađorđevića"
Dabro je u izvođenju dodao još jedan stih: „Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića“, referirajući se na atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je ubijen 9. oktobra 1934. u Marseju. U organizaciji atentata učestvovali su pripadnici VMRO-a i ustaškog pokreta. Ante Pavelić, poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, preminuo je 1959. u Madridu, gde je i sahranjen.
Na Dabrove istupe reagovao je predsednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Dario Hrebak, takođe član vladajuće većine. U objavi na društvenim mrežama poručio je da je neprihvatljivo dovoditi u istu rečenicu, a kamoli u istu pesmu, Stjepana Radića i Antu Pavelića.
"Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od celog sveta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta“, poručio je Hrebak.
(Kurir.rs/Index)