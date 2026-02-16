UKRAJINAC POKUŠAO DA PROŠVERCUJE POLA MILIONA EVRA, PAO U HRVATSKOJ: Pogledajte gde je sakrio silnu lovu! (FOTO)
Na graničnom prelazu Karasovići zaplenjeno je pola miliona evra sakrivenih u modifikovanom vozilu čeških registracionih tablica, a zbog sumnje na pranje novca uhapšen je dvadesetčetvorogodišnji ukrajinski državljanin.
Novac je otkriven u petak, 13. februara, oko 5:50 časova, kada je mladić sam upravljao vozilom sa namerom da napusti Hrvatsku.
Tokom kontrole, policijski službenici su, u saradnji sa carinicima, uočili prepravke u unutrašnjosti automobila. Uz pomoć specijalnih tehničkih sredstava otkrili su nekoliko skrivenih paketa prekrivenih trakom, što ih je navelo na sumnju na šverc i zatražili su nalog za pretres.
Na osnovu naloga Županijskog suda u Dubrovniku, izvršen je detaljan pretres vozila.
U bočnim stranama zadnjeg dela automobila pronađeno je 13 paketa sa novcem u evrima, ukupne vrednosti 500.000 evra.
Novac i vozilo zaplenjeni, osumnjičeni uhapšen
Novac i vozilo su zaplenjeni, a osumnjičeni je uhapšen i, nakon krivične istrage, optužen za pranje novca, predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske.
Istragom je utvrđeno da je novac došao iz zemalja Zapadne Evrope, a konačna destinacija bila je jedna od zemalja Jugoistočne Evrope.
Policija naglašava da ovo nije slučajno otkriće, već rezultat rada analitičkog tima koji čine policajci Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske i zaposleni u Carinskoj upravi Dubrovnik, uz koordinaciju Policijske direkcije.
Tim analizira kretanje sumnjivih osoba i izoluje osumnjičene za šverc, nakon čega planira i sprovodi operacije hapšenja. Isti tim je i u decembru prošle godine na ovom području otkrio 12,75 kilograma kokaina.
(Kurir.rs24sata.hr)